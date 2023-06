Ideální ovoce pro ženy nad 50: Některé pomůže usnout, jiné zpomaluje stárnutí

Vyvážená strava je důležitá. Čerstvá zelenina a ovoce by nikdy neměly chybět, a to platí dvojnásob pro ženy i muže po padesátce. I když je ženské stárnutí specifické a hormonální změny dokážou doslova udělat tlustou čáru přes rozpočet, to, co jíte, je důležité nejen pro všeobecné zdraví, ale i pro projevy stárnutí. Mnohé ovoce totiž příznivě působí na vzhled a viditelně přispívá k mladistvějšímu vzhledu i dobrému životnímu pocitu.

Zdroje: www.prozeny.cz, howrid.com Zpomaluje ovoce stárnutí? Hledáte fontánu mládí v ovocné míse? Některé druhy ovoce skutečně nesmírně prospívají našemu tělu a rozhodně mohou napomoci mladistvějšímu vzhledu či zdraví pokožky, vlasů, očí i celého organismu. Nezapomínejte však, že žádná striktně zaměřená dieta není vhodná. Pestrost se vždy počítá, stejně tak jako vyvážený jídelníček, dostatek pohybu, spánku či minimum stresu. Ovoce, které zpomaluje stárnutí určitě zařaďte do své diety, ale nezapomeňte, že zdravý životní styl vám ani ty nejlepší potraviny nenahradí. Ovoce, které ženy nad 50 milují Které ovoce se osvědčilo jako nejlepší z nejlepších proti stárnutí? Na toto téma se zaměřil také příspěvek z kanálu Health Zone: Co myslíte, stojí za to některé méně běžné druhy ovoce vyzkoušet? Pamatujte však, že i ovoce obsahuje hodně cukrů, což nemusí být vždy vhodné. Které druhy ovoce zpomalují stárnutí? Protože je mladistvý vzhled spjatý především se vzhledem kůže, mezi ovoce zpomalující stárnutí patří hlavně ty druhy, které podporují zdraví pokožky. Do této skupiny patří avokádo, citrusové plody, ale také například granátová jablka. Pro vzhled kůže i celkovou fyzickou zdatnost a funkčnost organismu je nutná hydratace. Vodní meloun obsahuje nejen hodně vody, ale také vitaminy a minerály. I když se má za to, že je vodní meloun velmi sladký, co se týče kalorické denzity, není na tom vůbec špatně. Můžete si proto dovolit zkonzumovat poměrně velké množství tohoto v létě dostupného ovoce, aniž byste se museli obávat o kalorie. Sázejte na pestrost a ovoce konzumujte nejlépe čerstvé. Zdroj: pilipphoto / Shutterstock.com Vlasty a nehty mohou stářím řídnout a trpět na lámání a křehnutí. Enzymy a antioxidanty, které podporují zdraví vlasů, obsahují například ananas, hroznové víno, jahody, banány i meruňky. Mezi druhy obsahující velké množství antioxidantů, které chrání tělo před volnými radikály, patří zase veškeré lesní a zahradní drobné ovoce, tedy především borůvky, jahody, černý rybíz či maliny. Na antioxidanty jsou bohaté také švestky, z exotického ovoce je to například kiwi či mango. S klidem, pohodou a lepším usínáním mohou pomoci například banány, ananas, mandarinky nebo meruňky a třešně. Na vzheldu i pohodě se totiž kvalitní spánek jednoznačně odráží.