Tohle ovoce dává mužům sílu. Měli by ho jíst denně

Které ovoce prospívá mužům? Jistě. Odpověď není jen jedna. To, co každé tělo potřebuje, se mírně liší, je to individuální a záleží na řadě faktorů. Nicméně tyto druhy ovoce by měly být vyloženě vhodné především pro muže. Nesoustřeďte se jen na jediný druh, střídejte ovoce a dodejte tělu minerály, vitaminy i další důležité látky.

Zdroje: https://cs.wikipedia.org, https://www.mensjournal.com

Ovoce, které svědčí hlavně mužům

Ovoce je jistě důležitou součástí jídelníčku nás všech. U těchto druhů se však má za to, že jejich konzumace napomáhá mužskému tělu s produkcí testosteronu. Mají však i řadu dalších pozitivních účinků na lidské zdraví a to je vždy plus. Jediným strašákem jsou u ovoce cukry, které bychom měli mít v rovnováze. Proto je vhodné, aby byl jídelníček vyvážený. Výlučná konzumace jedné potraviny není nikdy vhodná.

Naše těla nejsou stejná. Pro muže jsou významné tyto druhy ovoce. Zdroj: Shutterstock

Exotické ovoce vhodné pro muže

Které ovoce by mělo muže zajímat nejvíc? Z exotických druhů je to papája nebo granátové jablko, které u nás také někdy lez koupit, ale mnohem častěji si můžete dopřát citrusové plody, konkrétně grepů a citronů. Citrusové plody i papája jsou doslova nabité antioxidanty, jsou to potraviny vhodné k udržení či redukci váhy a zároveň chrání srdce. Jedničkou mezi exotickými plody je však již zmiňované granátové jablko.

Citrusy jsou nepřekonatelné z mnoha důvodů. Zdroj: leonori / Shutterstock.com

Granátová jablka u nás sice běžně nerostou, ale pokud máte možnost ochutnat toto ovoce třeba na dovolené, pak to určitě udělejte. Drobné kuličky s poměrně velkými pecičkami jsou sladko kyselé a chutnají podobně jako třeba červený rybíz. První setkání v kuchyni s tímto ovocem může být poněkud problematické. Šťáva z granátového jablka silně barví a pokud nevíte, jak plod oloupat, je to doslova boj!

Proč jsou granátová jablka jedničkou?

Granátová jablka nejen zvyšují hladinu testosteronu a jsou proto symbolem plodnosti, ale konzumace ovoce nebo přírodní šťávy napomáhá pročištění krevního oběhu, podporuje mozkové funkce a zpomaluje také rakovinu prostaty, tlustého střeva, ale i prsou. Plody jsou plné antioxidantů, obsahují dvě třetiny vody, ale také vápník, železo, fosfor, hořčík, sodík, draslík, vitaminy skupiny B i vitaminy C nebo A a množství aminokyselin.

Granátové jablko je symbolem plodnosti. Zdroj: Shutterstock.com / OZMedia

Ovoce pro muže z našich zahrad

Z u nás pěstovaných druhů vybírejte z jablek, modrých hroznů, ostružin a třešní. Jablka se doporučují nejen pro obsah vitaminu C nebo kvercetinu, který bojuje proti projevům alergií, ale také je to vhodná svačinka po sportovním výkonu. Vláknina obsažená v jablku je důležitá pro zdraví střev, navíc i když jsou jablka sladká, nepředstavují dramatickou změnu krevních cukrů, proto jsou vhodná i pro cukrovkáře.

Hroznové víno je zdravotní zázrak. Zdroj: Shutterstock

Modré hrozny jsou zdrojem často diskutovaného resveratrolu, který patrně také působí proti rakovině prostaty. Třešně mají silně protizánětlivé účinky a ostružiny jsou významné pro zdraví očí.