Ovoce a zelenina, které zvyšují cholesterol v těle. Jíme je všichni

Když se řekne vysoký cholesterol, většině z nás se vybaví vážné zdravotní potíže a dietní režim. Nemusíte se zase tak bát, pokud se vám zvýšené hodnoty objeví, můžete ještě své zdraví zachránit. Jedním z opatření je jíst více ovoce a zeleniny, jenže některým se raději vyhněte. Poradíme vám jakým.

Není cholesterol, jako cholesterol! Cholesterol je nezbytnou součástí našeho těla, je v každé jeho buňce, pomáhá nám zpracovávat tuky. Bez něho bychom se neuzdravovali, nefungovaly by nám nervy, špatně by nám pracovala paměť, nevytvářel by se vitamín D a jeho absence by negativně působila na další nezbytné funkce v organismu. Navíc cholesterol se nedostává do těla jen z potravy, podstatná část se tvoří v trávicím ústrojí a játrech. Potíže začínají v případě, že ho začne být v krvi více a více, ovšem ani to ještě nemusí nic znamenat, protože s hladinou cholesterolu je to trochu složitější.

Dobrý, anebo špatný?

Cholesterol má totiž dvě základní složky, tzv. dobrý cholesterol (HDL cholesterol) a špatný cholesterol (LDL cholesterol). Ten dobrý způsobí, že se špatný cholesterol neusazuje v tepnách, dostává se zpátky do jater, kde si ho tento chytrý orgán zpracuje a využije v těle tam, kde je potřeba. Právě tato složka cholesterolu chrání před kardiovaskulárním onemocněním. Pokud je v krvi nadbytek špatného LDL cholesterolu, hrozí usazování cholesterolu v cévách a k jejich ucpání. Třetí složkou jsou triglyceridy, které mohou, pokud jich je velké množství, mít stejně negativní účinky jako LDL cholesterol.

V krvi se testují hladiny všech složek cholesterolu. Zdroj: Profimedia

Poměr všech složek

Pokud vám tedy lékař odebral krev, aby zjistil hladinu cholesterolu, vždy porovná všechny složky cholesterolu, jejich hodnoty a vzájemný poměr. Podle výsledků pak většinou doporučí změnu životosprávy, ke které patří zejména pravidelný pohyb, duševní hygiena a úprava jídelníčku, v němž se musí omezit především tučná jídla, uzeniny, sladkosti, alkohol a polotovary. Doporučí přidat ořechy, semínka, rostlinné oleje, ryby, mořské plody, listovou zeleninu, zelený čaj, bílé maso, konkrétní mléčné výrobky a syrové ovoce.

Přestaňte mlsat kandované a sušené ovoce. Zdroj: Profimedia

Džusy i sušené ovoce zakázány

Pokud se rozhodnete zvýšit příjem ovoce a zeleniny, řiďte se jednoduchým pravidlem, že syrové jsou nejvhodnější. Pokud projdou jakoukoli úpravou, nejsou pro snížení hladiny špatného cholesterolu v krvi vhodné. Pochutnáváte-li si na kompotovaném ovoci s vědomím, že děláte něco pro své zdraví, pak vězte, že je to právě naopak. To samé platí o ovoci v konzervách, ovocných sirupech, džemech, ale i džusech. Ovoci v takové formě byste se měli rozhodně vyhnout. Mlsáte rádi v práci nebo doma u televize sušené ovoce? Kandované a proslazené ovoce, stejně jako fíky, rozinky nebo datle jsou pro ty, kteří chtějí mít více dobrého cholesterolu, zcela zakázané!

Smažený květák je sice lahoda, ale smažená zelenina není vhodná pro snižování hladiny špatného cholesterolu. Zdroj: Profimedia

Konec smažení

Ze zeleniny jsou pro vás vhodné všechny druhy zeleniny v syrovém stavu, ale také sušená zelenina je dobrá, v menší míře i mražená. Vyhýbejte se však nebo omezte zeleninu grilovanou a úplně zapomeňte na smaženou zeleninu nebo zeleninu jinak upravovanou na tuku. Syrové a čerstvé ovoce a zeleninu zařaďte do jídelníčku až třikrát denně, omezte sůl a k dochucení raději používejte čerstvé bylinky.

Rada na závěr: pijte hodně vody a nepřejídejte se.



Zdroje:Zdraví.Euro.cz,CelostniMedicina.cz