Stává se vám, že dlouhodobě cítíte pálení v jednom nebo v obou očích? Konstantě vám slzí? Příčiny mohou být vážnější, nebo to může být pouhá alergie. Jak je rozpoznat, a jak máte případně postupovat? Podívejte.

Pálení očí se týká pocitů štípání a podráždění v jednom nebo obou očích. Někdy je to však pouze alergická reakce, například na určité pyly, kterých se na jaře hemží spousta. Pro tyto případy postačí domácí léčba chladivými obklady nebo očními kapkami.

Bohužel jsou i případy, kdy pálení a slzení očí představuje veliký zdravotní problém a je nesmírně nutné co nejrychleji vyhledat odbornou pomoc.

Video co na unavené oči najdete na Youtube kanále Václav Vocásek - čínské cvičení čchi kung:

Zdroj: Youtube

Pálení očí

Symptomy pálení očí jsou podráždění a štípání v očích. To je samozřejmě velice nepříjemné a může nepříjemně zasahovat do vašeho každodenního života, komplikovat vám práci a celkově zhoršovat vidění. Jednou z příčin může být alergie, která je na jaře v rozpuku. Další příčinou může být například suché oko, což znamená, že vaše oči neprodukují dostatek slz, které by je zavlhčovaly.

close info Profimedia zoom_in Při blefaritidě se vám na očích mohou vytvořit otoky, krusty a okolí oka bude velice zarudlé.

Může se také jednat o blefaritidu. To je zánět či podráždění očních víček, při kterém můžete kromě pálení očí zaznamenat také oteklá víčka, nebo červenou krustu kolem oka. Podobné symptomy je možno nalézt i u růžového oka.

Je to oční onemocnění, které způsobuje zánět spojivky na povrchu oka a vnitřní straně víčka. V tomto případě se vám může objevovat krusta na řasách a očních víčkách a vaše oči budou velice zarudlé.

Léčba pálení očí

V každém případě hned, jak se u vás projeví tyto problémy, vyhledejte odborného lékaře. I kdyby se jednalo jen o alergickou reakci, je lepší prevence než nepříjemné následky. Lékař se vás zeptá na vaše symptomy, oči vám důkladně prohlédne, a když bude potřeba, pošle vás na oční a fyzickou prohlídku. Podle vážnosti vám následně doktor předepíše nejlepší možnou medicínu na úlevu.

Pokud se jedná o alergii, předepíše vám vhodné léky nebo oční kapky. Pokud trpíte blefaritidou, lékař vám na krusty u oka předepíše speciální šampon, který vám je v kombinaci s vodou pomůže odstranit. Pokud se jedná o zánět, budou vám předepsaná antibiotika. V každém případě byste oči neměli namáhat a jak jen to jde jim dopřát co nejvíce odpočinku a klidu.

