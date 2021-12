Jak správně použít jedlou sodu, když vás pálí žáha?

Během vánočních svátků a v období oslav příchodu nového roku na nás snad ze všech stran kouká mnoho neřestí v podobě sladkého cukroví, obložených chlebíčků a také alkoholu. Častokrát se pak stává, že bezmyšlenkovitě jíme a pijeme vše, co nám přijde pod ruku, a brzy na to se dostaví pocit těžkosti a také pálení žáhy. Na tento problém pomůže dobře známá jedlá soda. Víte ovšem, jak ji použít, aby přinesla kýžený výsledek?

Zdroje: klubzdravi.cz, zdravijakovasen.cz, nemoci.vitalion.cz, poradimesi.cz

Během roku snad není žádné jiné období, kdy bychom se tolik přejídali jako právě o Vánocích. Právě v tomto čase, kdy vyrážíme na návštěvu za příbuznými, se u nás mohou velmi často objevit žaludeční problémy. A není se čemu divit. Na každé takové návštěvě nám jsou přímo pod nos servírovány nejrůznější dobroty, kterým je zkrátka těžké odolat. Tu si zobneme cukroví, támhle zase ochutnáme obložený chlebíček, pak to zapijeme vínem a následujících několik hodin nás trápí nepříjemné pálení žáhy. Mnozí dobře vědí o tom, že od pálení žáhy může pomoci jedlá soda smíchaná s vodou. Už pak ale jen málokdo zná přesný postup. V jakém poměru sodu s vodou smíchat, aby nám skutečně pomohla a naše trápení nezhoršila?

Víte, jak správně namíchat jedlou sodu s vodou, aby pomohla při pálení žáhy? Zdroj: profimedia.cz

Příznaky pálení žáhy

Pálení žáhy může být vyvoláno mnoha způsoby. Může za něj již zmíněné přejídání, přílišná konzumace sladkého nebo naopak kořeněného jídla, kouření, alkohol, ale také nadváha a stres. Když nás pálí žáha, znamená to, že se žaludeční šťávy vrací ze žaludku do jícnu, čímž dochází k dráždění sliznice jícnu. Právě to vyvolává onen pocit pálení. Dalším příznakem může být zápach z úst a také bolest žaludku.

S tímto zdravotním problémem se během života setká minimálně jednou až čtyřicet procent dospělých. Nejčastěji pálením žáhy trpí těhotné ženy. Ve větší míře jej ale většina lidí pociťuje právě v období Vánoc, kdy se oddáváme již zmíněnému hodování, a to ne vždy v úplně přijatelné míře. Pálení žáhy v mnoha případech velmi rychle odezní. Pokud se však s tímto jevem setkáváte pravidelně, měli byste si o tom promluvit se svým lékařem.

Jedlá soda při pálení žáhy

Pokud se i vy o vánočních svátcích nebo kdykoliv jindy během roku setkáte s pálením žáhy, jako první sáhněte po jedlé sodě. Postačí zarovnanou lžičku sody rozmíchat ve sklenici vody a vypít. Chuťově je jedlá soda poměrně slaná, a tak chuť připravené „medicíny” nemusí úplně každému vyhovovat. Za brzkou úlevu od pálení žáhy to však stojí.

Užívejte však jedlou sodu s rozvahou! Jedlá soda totiž z těla odplavuje nejrůznější vitamíny a minerály, a tak se její častá konzumace nedoporučuje. Pokud vás tedy jednou ročně přepadne pálení žáhy, po sodě určitě sáhnout můžete. Jestli vás ale tato nepříjemnost trápí častěji, raději sáhněte po jiných potravinách, které vám rovněž mohou pomoci.

Na pálení žáhy pomáhá kromě sody také například citron a jablečný ocet. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Pomoc při pálení žáhy

Jedlá soda zdaleka není jedinou potravinou, která vás při pálení žáhy zachrání. Stejně tak ulevit vám uleví například citronová šťáva nebo jablečný ocet. Ano, přestože je citron i ocet kyselý a mnohé by tak napadlo, jak zrovna tyto dvě věci mohou pomoci při překyselení organismu, právě díky své kyselosti působí v lidském těle jako účinná zásada.

Zkuste si tedy při pocitu pálení žáhy dopřát sklenku vody s čerstvě vymačkanou šťávou z poloviny citronu, nebo rozmíchejte 2 lžičky jablečného octa ve sklenici vlažné body a pomalu upíjejte. Od pálení žáhy pomůže také zázvorový čaj nebo lžička plnotučné hořčice rozmíchaná ve vodě. Nepříjemné pálení by mělo odeznít během malé chvilky.