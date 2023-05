Pampeliška je zázrak na hubnutí. Snižuje cukr a rozpouští tuk i po padesátce!

Myslíte, že znáte pampelišky? Chyba lávky. Pampelišky se nehodí jen děvčatům do věnce a babičce na med. Není to jen plevel, ale také zajímavá bylinka, kterou si můžete také naservírovat, když chcete hubnout. Jak na to?

Zdroje: cs.wikipedia.org, zenysro.cz Plevel nebo léčivka? Pampelišky všichni dobře známe, ale málokdo je sbírá pro jejich léčivé schopnosti či nutriční látky, které je dělají také zajímavou potravinou. Pampelišky proto nejsou jen vytrvalý a obzvláště úporný plevel, ale také se mohou směle řadit mezi léčivky či divoké bylinky, které se především na jaře sbírají a konzumují jakou součást jídelníčku. Proč a jak pampelišku použít, vám poradí Elli Staníková ve svém videopříspěvku: Pampelišky smetánky Dříve se mělo za to, že pampeliška je jen jedna, respektive smetánka lékařská, dnes vědci už netápou a díky DNA mají poměrně jasno. Pampelišek je spousta a věda nyní všechny slučuje v komplex druhů nazvaný pampelišky smetánky, jež jen na českém území zahrnuje 250 takzvaných mikrospecií. Přestože není pampeliška jen jedna, jak jsme si dřív mysleli, léčivé i nutriční látky obsahují všechy. I když jsou květy pampelišek dobře známé především pro výrobu pampeliškového medu, není to jen květ, který se sbírá. Stonky, listy, ale také kořeny lze využít zekména na jaře. Mezi pro nás zajímavé látky patří podle vědeckých studií především vitamin C, A a K či vitaminy skupiny B. Z minerálů jsou významně zastoupeny draslík, vápník, železo či hořčík, ale také antioxidanty. Květy, stonky, listy i kořen pamelišky můžete směle používat i v kuchyni. Některé části jsou ale hořké. Zdroj: Profimedia Zdraví a hubnutí po padesátce díky pampeliškám Pampelišky jsou zdrojem vlákniny a napomáhají kvalitnímu trávení. Navíc však by měly smetánky osahovat také látky podporující hubnutí, respektive metabolismus cukrů a snížení ukládání tuků. I když se pampelišky doporučují pro redukci váhy, vědecké závěry nejsou jednoznačné, a proto se odborníci budou muset tomuto téma věnovat ještě hlouběji. Je však jisté, že pampelišky napomáhají zdravému odvodnění organismu. I když může být zadržování vody způsobeno mnoha zdánlivě nevinnými přešlapy v životosprávě, jako je nedostatek pohybu či nadměrná konzumace soli, zadržování vody může mít také mnohem závažnější důvody. Sem jistě patří problémy se srdcem či ledvinami, vedlejší účinky léků či hormonální nerovnováha. Konzultujte problém proto s lékařem. Pampeliškový čaj sice odvodňuje, ale jistě není spásným řešením při závažných zdravotních problémech, i když působí pozitivně také na ledviny, posiluje imunitu a má i protizánětlivé účinky. Do salátů, omelet i k těstovinám Pampelišku je jednoduché zařadit do jídelníčku či pitného režimu, a pokud se vám nechce sbírat si ji, najdete ji také v mnohých čajových směsích prodávaných v lékárnách. Čerstvá pampeliška se hodí do salátů, omelet, k těstovinám či do polévek. Oblíbené jsou i recepty na výrobu domácího medu, sirupu, oleje, ale i vína.