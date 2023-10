Smetánka lékařská nedostala svůj přívlastek pro nic za nic. Sice jí většina lidí považuje za plevel, ale bylinkáři vědí, jakou má doopravdy blahodárnou sílu. Vydejte se nyní na sběr jejího kořene, který vám pomůže nejen pročistit organismus, ale také dokonce zhubnout.

Pampeliška má jednu velkou výhodu, a to tu, že ji můžete využít celou, od kořene až po květ. Na podzim byste se však měli vydat pro její kořen, který má v tomto ročním období největší sílu. Nadloubejte si ho proto do zásoby, dokud je čas! Pozitivní účinky na zdraví z něj pak můžete čerpat po celou zimu. Na co všechno je kořen pampelišky skvělý a jak jej správně zpracovat?

Přírodní čistič těla

Kořen pampelišky zlepšuje funkce mnoha orgánů, kterými jsou především ledviny, játra, střeva, žlučník a slinivka. Díky tomu se z těla ven dostává přebytečná voda, toxiny a bakterie, které stojí za vznikem zánětů. Látky v kořenu pampelišky pomáhají také pročistit krev a trávicí trakt. Celkově proto považujeme pampelišku za detoxikační bylinku, která pročistí celý lidský organismus.

close info profimedia.cz zoom_in Z kořenů pampelišky si můžete vyrobit silný extrakt v podobě tinktury.

Zbraň proti nemocem

V pampelišce se nachází spousta vitaminů a minerálů, ale také v ní najdete cenné hořčiny, třísloviny nebo aminokyseliny. Tyto prospěšné látky pozitivně působí na léčbu revmatismu, dny a dalších kloubních onemocnění. Konzumace kořenu pampelišky může mít dokonce i pozitivní vliv při léčbě rakoviny. Jeho účinky rovněž ocení lidé trpící alergiemi.

Hubnoucí bylinka

Čaj připravený z kořene pampelišky dokáže rovněž usnadnit cestu za vysněnou postavou. Pampeliška totiž umí regulovat hladinu tuků, cukru a inzulinu v krvi, čímž napomáhá při léčbě cukrovky. Mimo to účinně snižuje také vysokou hladinu cholesterolu v krvi. Stačí, když budete pít čaj dvakrát denně po dobu tří týdnů. Uvidíte, že se potom budete mít naprosto skvěle!

close info Shutterstock.com / Natalia Arugula zoom_in Před sušením můžete kořeny pampelišky nakrájet.

Sušení kořene

Na přípravu pampeliškového čaje můžete použít jak čerstvý kořen, tak i sušený, a proto je vhodné ho mít v zásobě. Na zahradě nebo na louce vytrhněte celou rostlinu pampelišky, kterou poté pověste za kořen do stinné místnosti. Po několika dnech vysychání nakrájejte kořen na menší kousky a dosušte v troubě či sušičce. Kořeny můžete také rovnou po nadloubání sušit v sušičce při teplotě 40-50 °C. Usušený kořen poznáte podle toho, že nebude pružný a při ohnutí praskne. Takto připravené kousky skladujte v suchu ve vzduchotěsné nádobě.

Pampelišková tinktura

Z kořene pampelišky si můžete vyrobit také tinkturu, na kterou budete potřebovat 2 lžíce namletých kořenů a 300 ml 60% lihu. Ve sklenici zalijte kořen pampelišky lihem a nechte 2 týdny louhovat na teplém místě, přičemž každý den sklenicí párkrát protřepte. Po uplynulé době směs přeceďte a hotovou tinkturu skladujte v tmavé lahvičce na chladném místě. Užívejte ji až třikrát denně po dobu 4 týdnů. Do vlažné vody stačí přidat 25 kapek a pak už jen vypít.

Zdroje: prirodnilekarna.cz, spektrumzdravi.cz, prozeny.cz