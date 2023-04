Moje babička každé jaro trhala plevel a míchala ho s máslem. Zdravotní zázrak!

Jarních receptů není nikdy dost a proč plnými doušky nevyužít dary přírody, které právě teď mají tu největší sílu? O léčivých účincích neobyčejného plevele věděly už naše babičky a přidávaly jej do všemožných pokrmů. Zkuste si vyrobit domácí bylinkové máslo a využijte to, co příroda nabízí právě teď. Skvělé účinky mají například pampeliška nebo popenec, ale i mnohé další jarní divoké bylinky.

Pampeliška, brutnák, popenec, medvědí česnek, kopřiva a další rostlinky už pomalu vykukují ze země a chytají sluneční paprsky. Pro někoho mohou být obyčejným plevelem, ale už naše babičky věděly, že v sobě ukrývají neobyčejné účinky na naše zdraví. Proto je také hojně sbíraly a přidávaly do mnoha pokrmů. Pojďte si s námi také užít blahodárnou sílu bylinek a vyrobte si z nich pro začátek lahodné bylinkové máslo. Recept je velmi jednoduchý, navíc v něm zužitkujete čerstvé rostlinky, tudíž jejich benefity zůstanou nádherně zachovány. Neobyčejná kostka másla Máslo je samo o sobě lahůdka a s čerstvým chlebem se jedná o kombinaci, které neodolá ani člověk s tou nejpevnější vůlí. Pozvedněte ale chuť másla o něco výš a vyrobte si lahodné bylinkové. Jednoduchý postup si můžete prohlédnout v následujícím videu: Pro výraznější chuť do něj můžete přidat i klasický česnek, sehnat se dá už mladý. Nebo sáhněte po medvědím česneku, který je neuvěřitelně zdravý. Nasbírejte si jarní plevel, jako to dělávaly naše babičky a udělejte z obyčejného másla neobyčejné. Zdroj: Shutterstock Kombinace bylinek s tukem je vhodná Bylinkové máslo je nejen lahodná pochoutka, když to s ním navíc nebudete přehánět, je i velmi zdravé. Z čerstvých bylinek se vám díky kombinaci s tukem podaří dostat skutečné maximum, tedy i vitaminy rozpustné v tucích. Nechte máslo povolit na pokojovou teplotu, osolte jej. Klidně použijte hrubozrnnou mořskou nebo himálajskou sůl, smíchejte s nasekanými bylinkami, zarolujte do pečícího papíru a váleček uskladněte v lednici. Bylinky mají největší sílu nyní, na jaře. Pokud si budete chtít udělat máslo do zásoby, není nic jednoduššího než si jej vyrobit hned z několika kostek másla, připravit si silikonová nebo plastová tvořítka na led a hotové máslo jimi naplnit, zamrazit a vytáhnout vždy, když dostanete na bylinkovou dobrotu chuť. Divoké jarní bylinky jsou zdravotní zázrak! Zdroj: Shutterstock Přírodní zdravotní zázrak Jednou z nejvhodnějších bylinek je rozhodně medvědí česnek. Pomáhá při respiračních potížích, ale také uklidňuje rozbouřená střeva a působí proti průjmům. Další léčivkou, kterou byste neměli opomenout, je pampeliška. Její nahořklé listy obsahují látky, jež podporují tvorbu žluči, čímž příznivě ovlivňuje metabolismus tuků a trávení celkově. Natrhejte si i žahavou krásku kopřivu. Zdaleka nepatří jen do nádivky. Kopřiva pomáhá detoxikovat organismus, působí močopudně a příznivě ovlivňuje činnost ledvin. V máslové lahůdce se bude krásně vyjímat i drobounká fialka. Ta zase pomáhá při nespavosti, krotí bolesti hlavy a přináší potřebný klid. Léčivek, kterými však můžete máslo ochutit, je mnohem víc. Sbírejte i prvosenku, sedmikrásku, popenec nebo kozlíček polní. Čtěte také: Medvědí česnek roste jak plevel! Vypěstujte si ho na zahradě. Pozor ale na chyby Čtěte také: Ženská znamení zvěrokruhu a bylinky: Kterým a jaké teď nejvíce pomůžou? Zdroje: www.youtube.com, www.ceskatelevize.cz, www.divozenkavkuchyni.cz, www.na-ovoce.cz