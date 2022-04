Pampeliškový sirup: Zapomenutý recept našich babiček

Pampeliška je žlutý zázrak, který má nejen zajímavou chuť, ale hlavně silné léčivé účinky. Udělejte si právě teď z jejích květů báječný domácí sirup, který vám může pomoci s mnoha zdravotními neduhy.

Venku už dost často září nejen sluníčko, ale i nepřehlédnutelné žluté květy pampelišek. Když si je na procházce posbíráte, můžete si zkusit vyrobit pampeliškový sirup, který je plný zdraví. Dá se užívat po lžičkách, ale skvěle se hodí i k přípravě lahodných nápojů. Příjemně dochutí jakýkoliv čaj, nebo z něj snadno přichystáte báječnou limonádu. Dodáte tělu prospěšné látky a živiny a sirup můžete použít i jako přírodní sladidlo do mnoha pokrmů.

Žlutá kráska, ale leckdy i plevel

Už naše babičky věděly, že pampelišky mají něco do sebe. Uměly si s ní poradit v kuchyni a hojně ji využívaly i jako domácí zdravou bylinu. V současné době je častokrát považována za otravný a nevítaný plevel, který je na obtíž v okrasném trávníku i v zahradní dlažbě. Pampelišky jsou totiž známé svou nevšední odolností a dlouhým vegetačním obdobím. V přírodě se s nimi můžete setkat s počátkem prvních hřejivých paprsků slunce až do podzimu. Pampeliška je invazivní rostlina, která se rychle rozmnožuje, a to jak kořeny, tak i semenem.

Pampeliška lékařská má vysoký obsah inulinu, terpenů a dalších cenných látek. Zdroj: shutterstock.com

Pampeliška lékařská (Taraxacum officinale)

Možná tuto krásku znáte i pod názvem smetánka lékařská. Jedná se o rostlinu z čeledi hvězdicovitých s nápadně žlutým květenstvím. Zpravidla roste na loukách, u cest a na trávnících a kvete od dubna do června, někdy i opět na podzim. Jedná se o vytrvalou bylinu dorůstající do výšky 5 až 40 cm. Její podlouhlé listy tvoří přízemní růžici, ze které postupně vyrůstají i květy a jsou tvořeny zářivě žlutými květními úbory. Plodem jsou nažky s bílým padáčkovitým chmýřím, díky kterému se semena šíří větrem i do velmi vzdálených míst.

Léčivé účinky pampelišky jsou pestré

Pampeliška lékařská je velmi významnou léčivkou, jejíž kořen se sbírá od března až do dubna ještě před rozkvětem, listy a květ celou sezónu. Pampeliška lékařská má vysoký obsah inulinu, terpenů a dalších cenných látek. Působí silně močopudně, a proto se hodí v případě zadržování tekutin a ledvinové nedostatečnosti. Velice příznivé účinky má při zánětech močových cest, ledvin a při ledvinových kamenech. Zvyšuje také tvorbu a vylučování žluči.

Velmi pozitivně ovlivňuje i trávící soustavu, proto ji s přehledem využijete nejen při mnohých žaludečních poruchách a na podporu sekrece žaludečních šťáv, ale také během střevního kataru, zácpě i nechutenství. Účinně pomáhá také během léčby obezity a při výskytu celulitidy. Nové výzkumy také ukazují, že pampeliška zastavuje růst rakovinných buněk. A to není stále všechno! Pampeliška bravurně odstraňuje svrbění kůže, lišeje a vyrážky. Pro své krev pročišťující účinky pomáhá i při dně a revmatismu. Pampeliška se s úspěchem užívá i při žloutence a chorobách sleziny.

Mějte pampeliškový sirup vždy po ruce

Výroba sirupu z pampelišek je snadná a rychlá. Sirup je mimořádně zdravý a pomáhá například při léčbě nachlazení a kašle. Využívá se i k jarním detoxikačním kůrám, takže se vám jistě bude hodit právě v tomto období.

Potřebné ingredience

100 ks pampeliškových květů

700 ml vody

1 kg cukru krystal

1/2 lžičky kyseliny citronové

1 citron nakrájený na plátky

šťáva z celého citronu

ocet na propláchnutí

Výroba sirupu z pampelišek je snadná a rychlá. Sirup je mimořádně zdravý a pomáhá například při léčbě nachlazení a kašle. Zdroj: shutterstock.com

Postup přípravy

Natrhané rozkvetlé květy pampelišek nechte chvíli doma rozložené na čistém papíře, aby z nich vylezli všichni případní broučci. Poté květy vložte na 10 minut do slabého roztoku octa a vody, odstraníte tak všechny nepotřebné nečistoty. Po uplynutí doby dejte okapané květy do čisté vody s plátky citronů a nechte přes noc louhovat. Druhý den sceďte přes hustý cedník nebo plátýnko. Do vzniklého výluhu přisypte cukr, vymačkejte šťávu z jednoho citronu a dejte na 1 hodinu vařit na mírném ohni. Po uvaření nechte pampeliškový sirup trochu zchladit, vlijte do skleniček a uzavřete.



Zdroje: www.ceskykutil.cz, www.domacimed.cz, www.spektrumzdravi.cz