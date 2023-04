Tento zázračný plevel teď roste všude: Připravíte z něj sirup, med i salát!

Nezaměnitelná žlutokvětá pampeliška už na nás vykukuje z mnoha parků, luk i zahrad. Využijte její pestré léčivé účinky a začněte ji pravidelně využívat v kuchyni i v lékárničce. Máme pro vás zajímavé recepty.

Pampeliška neboli smetanka lékařská

Nejedná se jen o krásnou květinu, která je často považovaná za obtížný plevel, ale zároveň i o bylinku se zázračným vlivem na zdraví. Její název smetánka byl odvozený od bílé nahořklé tekutiny, podobné mléku, která vytéká z poraněného stonku. Její typické žluté květy tvoří často ve volné přírodě koberce až do kilometrových vzdáleností.

Blahodárné léčivé účinky smetánky znali už starověcí Řekové a Římané a bylince se postupem času začalo říkat „elixír života“, protože dokázala ulevovat od mnoha zdravotních nesnází a nemocí. Vliv na to mělo i to, že je celá léčivá. A právě teď nastal čas, kdy začala její sezóna, tak bylinku neváhejte plně využít. Sbírat tedy můžete nejen květy, ale stonky, listy i kořen.

Jak si jednoduše a rychle vyrobit pampeliškový sirup se dozvíte na následujícím videu:

Pampeliška je dokonalá léčivka

Blahodárné účinky pampelišky jsou opravdu neskutečně pestré. Nejenže jsou zajímavé po stránce výživné, ale zároveň se jedná o poměrně silný antioxidant, který napomáhá vylučování toxinů z těla, podporuje správné trávení a zároveň celý imunitní systém.

Pampelišky dodají tělu potřebnou vlákninu, vitaminy A, B, C, K a E, inulin, hořčiny, aminokyseliny, třísloviny, silice, fytosteroly a slizovité látky. Stejně tak obsahují užitečné minerály jako například draslík, železo, zinek, bór, vápník, měď, fosfor, mangan a kyselinu křemičitou.

S čím to pampeliška umí?

Díky výše uvedenému koktejlu účinných látek dokáže pampeliška efektivně ulevit opravdu od mnoha zdravotních nesnází. Pomáhá při zánětech močových cest, ledvinových kolikách a kamenech, zvětšení sleziny a také podporuje správnou činnost jater. Stejně tak umí smetánka podporovat správné vylučování žluči i žaludečních šťáv a povzbuzuje funkci slinivky břišní.

Pampeliška také pozitivně ovlivňuje metabolismus, výborně podporuje krvetvorbu, snižuje hladinu krevního cukru a vysokou hladinu cholesterolu v krvi. Účinné látky pomáhají s léčbou artrózy, dny, chronickými ekzémy, nechutenstvím a vzhledem k detoxikačním účinkům i s hubnutím. S pravidelnou konzumací pampelišky se vám jistě zlepší i funkce lymfatického systému a ustoupí chronická únava.

Zhotovte si pampeliškový med. Zdroj: Shutterstock

Pampeliškový sirup

Zhruba 4 až 5 hrstí pampeliškových květů vložte do hrnce s 1 l vody a 1 pokrájeným citronem a postupně přiveďte k varu. Po chvilce odstavte a nechte do dalšího dne louhovat. Pak pampelišky sceďte a řádně vymačkejte. Do výluhu nasypte 1 kg třtinového cukru a dejte tuto směs na chvíli provařit. Po lehkém zchladnutí nalejte sirup do uzavíratelných skleniček. Pokud ho zalijete trochou alkoholu, bude mít delší trvanlivost.

Pampeliškový med

Postup je stejný jako u sirupu. Svaříte květy pampelišek s vodou, citronem a cukrem. V tentokrát však nechte směs vařit asi tak 10 až 15 minut. Druhý den přidejte do množství 1 l výluhu 1 kg cukru a vařte do té doby, než směs zhoustne do požadované konzistence medu.

Pampeliškový salát

Využijte čerstvé listy pampelišek k výrobě čerstvého salátu. Můžete vyzkoušet mnoho variant, od nejprostší po nejpestřejší. V každé z nich však můžete improvizovat a zvolit libovolnou skladbu jednotlivých ingrediencí a zeleniny. Do salátů můžete dle libosti přidat i zdravá semínka, výborný je například sezam či kešu oříšky. Sbírejte vždy listy pampelišek, které ještě nekvetly, nebudou hořké.

Pampeliškový salát se dá připravit i se slaninou. Zdroj: Shutterstock.com / Creative Family

Jednoduchý a rychlý salát z listů

Pokud nemáte moc času, zkuste naprosto jednoduchý salát, který máte hotový během okamžiku. Nejprve mladé pampeliškové listy pokrájejte nebo potrhejte nadrobno, přidejte trochu nasekané pažitky a vmíchejte pár lžic s jogurtem. Dochuťte solí a pepřem a můžete podávat s kouskem pečiva nebo jako přílohu k hlavním pokrmům.

Přidejte i květy

Základ salátu tvoří opět najemno posekané mladé pampeliškové listy, do nichž tentokrát přidáte i květy. Zalijte kvalitním olivovým olejem, zakápněte kapkou citronové šťávy a balsamica. Nakonec osolte, opepřete a řádně promíchejte.

Zdroje:

www.ihranice.cz, www.rexter.cz, www.fresh.iprima.cz