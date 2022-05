Naše babičky vyráběly pampeliškové víno. Snižuje tlak a mládly po něm

Pampelišky jsou symbolem jara. Nezdobí pouze louky a zahrady svými plnými žlutými květy, ale jsou i prospěšné zdraví! Udělat si z nich můžete čaj, med a třeba i tradiční pampeliškové víno.

Pampeliška je často považována za nepříjemný plevel, ale zároveň jde o velice chutnou bylinku s mnoha prospěšnými látkami. Využívá se často v kuchyni i jako léčivka v lidovém léčitelství. Z jejích květů si můžete vyrobit med či sirup, skvělé jsou její listy v salátech a ve smooties se používá k jarní očistě a detoxaci těla. Poslední roky je také velice populární pampeliškové víno, které si vyráběly už naše babičky.

Pampeliška utužuje naše zdraví

Nejen květy, ale i listy, stonek a kořen obsahují velký počet léčivých látek. Nejvýznamnější je inulin, steroly, aminokyseliny, třísloviny, pryskyřice, kaučuk a zastoupeno je i mnoho dalších. V mladých listech pampelišek je vysoké množství vitamínu C, také A, B, D, manganu a draslíku. Dokonce mají dvakrát vyšší obsah železa než špenát. Pampeliška výborně podporuje léčbu jaterních chorob a ledvinových i žlučníkových kamenů. Užitečná je i při zánětech žlučníku nebo střev a cukrovce. Aktivně podporuje látkovou výměnu, trávení, snižuje krevní tlak, čistí krev a působí pozitivně při mnoha ekzémech.

Pampeliška je často považována za nepříjemný plevel, ale zároveň jde o velice chutnou bylinku s mnoha prospěšnými látkami. Zdroj: shutterstock.com

Co vše budete potřebovat k výrobě vína z pampelišek

300 g pampeliškových květů

4,5 l vody

1,5 kg cukru

2 citrony

2 pomeranče

40 g vinných kvasinek

5 l sklenice nebo demižon

stáčecí hadičku

celofán

jehlu

lahve na stáčené víno

Jak na pampeliškové víno

Nejprve spařte květy pampelišek ve 2,5 l vroucí vody, nechte je 24 hodin louhovat a přeceděný výluh nalijte do připravené nádoby. Další 2 l vody přiveďte k varu a svařte v nich krystalový cukr. Jakmile sladká směs vychladne, přilijte ji k výluhu z pampelišek. Citróny a pomeranče oloupejte, nakrájejte na menší kousky a vložte je také do demižonu.

Na závěr přidejte vinné kvasinky, hrdlo omotejte celofánem a udělejte v něm pomocí jehly malé dírky. Samozřejmě můžete použít i kvasnou zátku. Pak už jen stačí nechat vše zhruba šest týdnů kvasit, kousky citronu a pomeranče mezitím postupně klesnou ke dnu.

Nejprve spařte květy pampelišek ve 2,5 l vroucí vody, nechte je 24 hodin louhovat a přeceděný výluh nalijte do připravené nádoby. Zdroj: shutterstock.com

Poté je možné pomocí hadičky stáčet víno do připravených lahví. Pampeliškové víno je dobré nechat tak tři měsíce odležet v chladu a temnu. Jestli chcete mít pampeliškové víno perlivé, zkuste ho nechat uložené dva roky. Víno je skvělé jak samotné, tak jako aperitiv, je však i zajímavou ingrediencí do mnoha koktejlů. Chcete být originální? Přidejte do vína trochu rozinek a 1 čajovou lžičku zázvoru. Věřte, že každý, komu víno nabídnete, bude ohromen! A v případě, že vám bude těžko po tučném obědě, nebo při jakýchkoliv dalších zažívacích potížích si dopřejte dvakrát denně malou stopičku pampeliškového vína před jídlem.

Zdroje: www.prozdravi.cz, www.psychologiechaosu.cz, www.super-recepty.cz