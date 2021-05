Pampeliškový med: Lžička denně pročistí ledviny i krev. Jak ho vyrobit nejlépe?

Pampeliška nás doprovází celý život. Jako děti si z ní pleteme věnečky nebo obtěžujeme kolemjdoucí jejím chmýřím, v dospělosti z ní vyrábíme pochutiny nebo ji na zahradě ničíme, protože chceme pěknější trávník. Často však zapomínáme, jak je tato skromná rostlina báječná. Stačí ochutnat pampeliškový med.

První zmínky o pampelišce jako léku pocházejí z děl arabských a perských lékařů z 10.-11. století. O dvě století později ji už používali i velšští lékaři. Znají ji ale po celém světe. Využívá se v čínské medicíně a pěstuje se také v Indii. V lidovém léčitelství má svou nezastupitelnou roli.

Pampeliška jako superpotravina

Listy pampelišky obsahují vitamíny A, B, C a D, betakaroten, křemík, draslík, vápník a železo. Svou hořkou chutí také podporuje trávení. Kořen pampelišky zase zbavuje tělo toxinů, snižuje hladinu cukru a cholesterolu v krvi a krevní tlak. Také stvoly, jež jsou pěkně hořké, mají léčivé účinky. Pročišťují játra, ledviny i žlučník. Bylinkáři doporučují zkonzumovat 10 stvolů denně po dobu tří týdnů.

Žluté hlavičky květů nejsou s léčivými účinky pozadu Zdroj: Michal Ziemski / Shutterstock.com

Pampeliškový květ – benefity

Žluté hlavičky květů nejsou s léčivými účinky pozadu, obsahují totiž flavonoidy a karotenoidy, což jsou účinné antioxidanty.

Flavonoidy

Flavonoidy patří k nejpozoruhodnějším rostlinným sloučeninám, jaké se v přírodě běžně vyskytují. Patří mezi bioaktivní látky neboli antioxidanty. Potlačují zánět, chrání tělo před mikroby, viry a nádorovým bujením. Dokáží také potlačit karcinogeny a usnadnit jejich odstranění z organismu. Chrání játra, tlumí alergické reakce, mohou mít také analgetický účinek. Rovněž příznivě ovlivňují hormonální rovnováhu, pomáhají při léčbě obezity a metabolických poruch, snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění. Dokáží zlepšit zrak, paměť, dokonce i omezit tvorbu zubního kazu a potlačit nežádoucí účinky chemoterapeutik.

Karotenoidy

Karotenoidy chrání rostliny před poškozením slunečními paprsky. Pomáhají také přilákat hmyz a ptáky. Obsahují je však i membrány obklopující naše buňky. Díky tomu ovlivňují buněčné děje a zdraví celého těla. Je jich několik set a pomáhají preventivně proti rakovině tím, že omezí růst abnormálních buněk. Zpomalují vývoj makulární degenerace a zvyšují celkovou imunitu. Vědci se domnívají, že karotenoidy blokují tvorbu škodlivého cholesterolu, který může zapříčinit kardiovaskulární komplikace.

Správně by měl být nazýván jako sirup, jelikož se nejedná o včelí produkt Zdroj: JirkaBursik / Shutterstock.com

Pampeliškový med

Správně by měl být nazýván jako sirup, jelikož se nejedná o včelí produkt. V lidovém folklóru je však zažitý název med kvůli své krásné zlatavé barvě. Doma si můžete vyrobit med vařený nebo tzv. raw. Pokud chcete využít benefity pampeliškových květů, zaměřte se na nevařený med.

Pampeliškový med – vařený

Budete potřebovat 200-250 gramů pampeliškových květů, které vložte do 0,8 litru vody. Přidejte šťávu ze dvou citrónů a 5 minut vařte slabým varem. Hrnec odložte do chladné a temné místnosti a pampelišky nechte ještě den macerovat. Druhý den květy sceďte, přidejte 1,5 kg cukru a znovu mírně povařte cca 20 minut. Poté medem naplňte čisté skleničky, které pak obrátíte dnem vzhůru.

Raw pampeliškový med

Nasbírejte 1 litr květů a vložte je do skleněné konvice na vodu. Zasypte je 500 g cukru a nádobu uzavřete. Nechte ji stát za oknem dva dny a občas promíchejte. Poté přidejte 2 dcl vody a nechte směs ještě 24 hodin odstát. Několikrát za den ji promíchejte. Cukr by se měl rozpustit a léčivé látky by měly být koncentrovány do směsi. Tu poté sceďte a sirup nechte v lednici. Můžete si jej přidat do vody nebo ho konzumovat jako sladkou tečku na lžičce.

