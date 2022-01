Většina lidí netuší, jak správně užívat paralen. Kolik tablet je nebezpečných?

Paralen je jeden z nejobvyklejších léků, po kterém někteří lidé automaticky sáhnou při prvních náznacích nachlazení a chřipky, bolestech hlavy a kloubů či zvýšené tělesné teplotě. Účinnou látkou je paracetamol. Týká se to i vás? Myslete vždy na správné dávkování, lék by mohl za jistých podmínek vaše zdraví i poškodit.

Dost často bývají léky s obsahem paracetamolu to první, co nasadíme proti horečce a v domácí lékárničce mají své nezastupitelné místo. Již nějakou dobu jsou tyto přípravky také velmi žádaným zbožím kvůli obavě z nového koronaviru a mnozí lékárníci bohužel evidují i jejich časté preventivní užívání. Česká lékárnická komora a Institut klinické a experimentální medicíny v rámci výzkumu došly k závěru, že 45 % z nás neví, kdy a jak správně Paralen použít. Mnozí léku přisuzují i protizánětlivé účinky, které však nemá. Potíž je i s dávkováním, protože bohužel třetina z nás neumí určit optimální a bezpečnou dávku léku.

Účinná látka léku paracetamol

Paracetamol patří mezi nejčastěji používaná léčiva určená ke snižování horečky a zmírnění bolesti. V dnešní době je obsažen v řadě léčivých přípravků, které je možné získat i bez lékařského předpisu. Nejznámějšími jsou Paralen nebo Panadol. Často je v přípravcích jedinou účinnou složkou, někdy je součástí vícesložkových léků, které kromě paracetamolu obsahují i další účinné látky. Přestože je paracetamol považován za bezpečný lék, měla by se při jeho užívání dodržovat jasně daná pravidla.

Hranice mezi léčebnou a toxickou dávkou paracetamolu je relativně úzká. Zdroj: shutterstock.com

Pozor na vyšší dávky

K užití více paracetamolu, než je zdravé, může dojít velice snadno. Často se to stává díky tomu, že na současném trhu je dostupný v mnoha podobách. Ať už jsou to tablety, horké nápoje, čípky či sirupy. Mnoho z nás je tak někdy může nevědomky kombinovat. Vezmete si tabletku a zapijete ji horkým nápojem, který je určen také k úlevě a znásobená dávka léku je na světě. Vždy je nutné se předem seznámit se složením každého užívaného léku. V případě, že obsahují podobné, či dokonce shodné léčivé látky a jejich kombinace, není vhodné je užívat současně.

Rizika předávkování

Zvýšením dávky paracetamolu se nikdy nedosáhne většího účinku a vy v žádném případě nevyskočíte z lůžka zázrakem vyléčení a zdraví. Naopak, paracetamol v nadměrných dávkách vám může velmi vážně poškodit játra. Na to, aby si takto pacient způsobil otravu, by však musel těchto léků sníst několik balení. Pokud však užíváte léky tohoto typu často, jejich účinek se časem sčítá. Běžné krevní testy totiž lehké předávkování neodhalí a potíže s játry se mohou projevit, až když je příliš pozdě a může mít rychlé a vážné důsledky. Průvodními projevy bývá nadměrné krvácení, otoky mozku nebo poruchy jeho funkce, nízká hladina cukru a v extrémním případě i ohrožení na životě.

Maximum pro dospělé je osmička denně

Hranice mezi léčebnou a toxickou dávkou paracetamolu je relativně úzká. Důležitý je především odstup mezi jednotlivými dávkami, který by měl být ideálně šest hodin a nejdříve čtyři hodiny. Doporučená jednotlivá dávka u lidí starších 15 let a vážících minimálně 50 kg je 500 až 1000 mg paracetamolu, což jsou 1 až 2 tablety Paralenu.

U dětí mladších 16 let je nutné dávku snížit nejlépe podle jejich hmotnosti. Zdroj: shutterstock.com

Celková denní dávka paracetamolu by při krátkodobém podání, což je nejvíce maximálně 10 dnů, neměla u dospělých nikdy překročit 4000 mg. To je 8 tablet Paralenu za 24 hodin.

A co děti?

U dětí mladších 16 let je nutné dávku snížit nejlépe podle jejich hmotnosti. Jednorázová dávka by měla být v rozmezí 10 až 15 mg/kg tělesné hmotnosti dítěte. Celková denní dávka paracetamolu za 24 hodin by u dětí neměla překročit 60 mg/kg. Pokud je paracetamol podáván ve formě čípku, denní dávku ještě snižte, a to na 50 mg/kg tělesné hmotnosti. Pro interval mezi jednotlivými dávkami platí stejné doporučení jako u dospělých, nejdříve tedy po čtyřech, spíše však až po šesti hodinách. Máte dítě, které váží méně než 5 kg? V tom případě se vždy poraďte s vaším pediatrem.

Zdroje: www.vitalia.cz, www.zena.aktualne.cz, www.zajakdlouho.cz