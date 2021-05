Partnerský horoskop: Které znamení se hodí právě k vám a s kým se nesnesete?

Každé znamení preferuje jiný typ partnera. Možná už jste si sami všimli, že se vám váš protějšek sice strašně fyzicky líbí, přitahuje vás, ale jinak si s ním vůbec nerozumíte. Je to tím, že vám prostě není určený. Podívejte se do našeho horoskopu, které znamení by po vašem boku nejraději viděly hvězdy jako to osudové.

V životě člověk potká spoustu lásek. Některé považuje za osudové, jiné za chvilkové. Občas se dokonce stane, že za rozchod nemůže, prostě se svým partnerem nemůže být, i když se snaží sebevíc. Hvězdy mu totiž přiřkly úplně jiný druh lásky, než jaký mu nabízí zvolený protějšek. Pokud jste ve vztahu nešťastní, není dobré se přemáhat. Inspirujte se, které znamení se k vám hodí a vyměňte starou lásku za novou.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Pokud toužíte po dobrodružství, najděte si Berana. Berani jsou od narození lovci a vášniví partneři. Přitažlivost hraje u Beranů velkou roli a společné souznění s Beranem vás přenese do ráje. Toto znamení je náruživé, vynalézavé, ale také lehce ulhané. Než vás Beran dostane, slíbí vám všechno na světě, jenže pak – skutek utek a klidně se vypaří jako pára nad hrncem. Nemají nic proti nezávazným flirtům a vážnou známost u nich nehledejte.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býci jsou smyslní, vytrvalí a máloco je vyvede z míry. Kvůli svému partnerovi jsou schopni přinést i nějakou tu oběť. Býk si vás vždy vyslechne, poradí a pohladí. Je velmi empatický, ale ve finále si stejně udělá jen to, co chce sám. Nikdy mu nejde o lásku pouze fyzickou, ale musí k protějšku cítit i intimní pnutí. Touha po poznání Býka nutí k nevěře, pokud ho tedy máte doma, začněte si ho hlídat.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Partneři ve znamení Blíženců jsou nápadití, energičtí, plní života a zábavní. Také jsou však ironičtí a ne každý skousne jejich smysl pro humor. Nesnáší stereotyp, tudíž si můžete být jisti, že se s nimi rozhodně nebudete nudit. V hlavě se jim rodí neustále nové myšlenky a nápady, které s vámi budou mít touhu realizovat. Blížencovo ego je na vrcholu blaha, když může svého partnera ovládat. A to jak v životě, tak v posteli.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Raci jsou velcí romantici, kteří se vyznačují obrovskou fantazií. Něžná romantická duše Raka vás dostane. Milují mazlení, líbání, cukrování a intimní předehry. Raci si přejí splnit vaše nejtajnější přání a vždy vnímají vaše reakce. Pokud pro vás tedy připraví Rak překvapení, dostatečně ho chvalte, slzte a buďte dojatí. Rakovi to udělá neskutečnou radost. V jejich životě je na prvním místě dělat radost svým blízkým, na sebe myslí až v druhé řadě.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvi jsou neskutečně charismatičtí, proto není vůbec těžké podlehnout jejich kouzlu. Navíc jsou šarmantní, vtipní společníci a mají velmi dobrý vkus. Jsou rozenými vůdci, a to jak v životě, tak v posteli. Rádi flirtují a vždy je dostane ten, kdo o ně dlouho bojuje. Lva baví dělat drahoty, ale vaši snahu cení a vnímá. Lvi milují vzrušení a také po svém protějšku vyžadují, aby jim dával často najevo, jak jsou jedineční.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Panny jsou neskutečně milým znamením. Nejvíce na ně působí, když mohou svého vysněného partnera vzít na romantickou večeři, svádět ho a dívat se mu z očí do očí. Jsou to prostě romantici každým coulem. Intimní osvětlení panuje v jejich bytě pokaždé, když si do něj přivedou novou známost. Ví totiž, že spolu s něžným chováním zabodují. Když se zamilují, o nikom jiném než o své lásce nemluví a nikdo jiný je nezajímá.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váhy mají velmi vyvinutý smysl pro estetické cítění a je pro ně důležité, aby ony i jejich protějšek vypadaly vždy skvěle. Mají problém s váhavostí a jít s nimi na nákupy, je učiněné peklo, hlavně pokud pospícháte. Váhy si na všechno nechávají dost času. Když se ale zamilují, udělají pro svého partnera vše, jsou lehce ovlivnitelné a nechají se přemluvit k čemukoliv. Ženy v tomto znamení mají rády mladší muže a muži zase sní o vztahu se svou bývalou učitelkou.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štír je velmi smyslným znamením, které je intimně založeno. Aby mu to klapalo s protějškem v posteli, je pro něj velmi důležité. Mají silné ego, velmi v sebe věří a myslí si, že dokážou vše, co si jen usmyslí. Jsou rafinovaní a jdou si tvrdě za svým. Pokud něco chtějí, nebojí se jít přes mrtvoly, lhát i slibovat. Ne vždy ale dodrží to, co mají, a to je jejich celoživotní problém. Nevěřte jim na sto procent nebo budete zklamaní.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Střelci jsou velmi veselí a zábavní lidé. V jejich společnosti se nikdy nebudete nudit. Mají energie a sebevědomí na rozdávání. Jsou rádi středem pozornosti a myslí si, že jsou ve všem ti nejlepší na světě. Baví je lovit, a když svou kořist dostanou, ukáží jí, kdo je v jejich vztahu pánem. Ne vždy to tedy je pro jejich protějšek příjemné. Pokud vám ale jde o to mít partnera, kterého milují davy, je Střelec to pravé ořechové.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorozi na první pohled působí chladně a rezervovaně, proto od nich žádné velké emoce a projevy lásky nečekejte. K lásce potřebují ten správný impulz a k projevení citů správný čas, místo a náladu. Kozorozi mají silnou vůli, jsou vybíraví a nesnáší stereotyp. Pokud jste průměrní a ničím nevyčníváte z davu, nemáte u Kozoroha šanci. Milují navíc pořádek a nějaké drobení, prach v bytě nebo špinavé ponožky u nich rozhodně nečekejte.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnáři jsou svobodomyslní a nesnáší pravidla, příkazy a rutinu. Za větší prožitek považují ten duševní než fyzický. Nikdy se s nimi nenudíte, a když vás Vodnář obejme, cítíte se s ním neuvěřitelně bezpečně. Jsou navíc posedlí svým tělem. Zdravě jí, cvičí a snaží se vyhnout moderním výdobytkům dnešní doby. Většinou pracují jako trenéři ve fitku nebo jako herci. Nové auto či šperky od nich nečekejte, ale bedýnku plnou ovoce a zeleniny rozhodně ano.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ryby žijí svým vlastním životem, který prožívají velmi intenzivně a jen tak někoho do něj nepustí. Nezajímá je, co si o nich myslí jejich okolí, ale je pro ně důležité, aby obstály samy před sebou. Pro romantickou lásku se Ryby narodily a hledají ji celý život. Potřebují být neustále přesvědčovány, že jsou ve všem skvělé a nejlepší. V posteli jsou velmi něžné, opatrné a chtějí se zavděčit.

