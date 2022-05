Je vám přes padesát a chcete zhubnout? Jezte pastinák, zdravě potlačuje hlad

Po padesátce bychom si už skutečně měli dávat pozor na to, co jíme, a celkově dodržovat správnou životosprávu. Pokud vás stále trápí nějaké to kilo navíc, zařaďte do jídelníčku pastinák, nebudete litovat.

Pokud máte rádi celer, petržel nebo mrkev, pastinák si také oblíbíte, protože patří do stejné rostlinné skupiny. Konzumuje se jak vařený, tak syrový, můžete ho připravovat i na páře nebo pražený.

Pastinák obsahuje rozpustnou vlákninu

Zdravotní benefity pastináku jsou téměř neuvěřitelné. Obsahuje velké množství prospěšných látek, v první řadě je to vláknina, přičemž většina je vláknina rozpustná. Ta je nezbytná pro všechny, kteří se snaží zhubnout. Dobře vás totiž zasytí a zároveň zamezí uvolnění tzv. hormonu hladu. To jsou ty chutě na sladké mezi jednotlivými jídly během dne.

Pastinák navíc pomáhá snižovat riziko cukrovky a hladinu špatného cholesterolu, působí jako prevence obezity, rakoviny, mrtvici a srdečních onemocnění. Pastinák je skvělý i pro těhotné. Obsahuje totiž kyselinu listovou, která také snižuje riziko deprese, protože pečuje o správné fungování nervového systému. Nezbytný pro činnost našeho organismu je i draslík a vitamin C. Ovšem dejte pozor, vitamin C udržíte v této zelenině, pouze pokud ji budete konzumovat čerstvou, zpracujete-li pastinák do tří dnů od nákupu a budete-li ho krájet až těsně před vařením.

Nejlepší je pastinák pečený v troubě. Zdroj: Profimedia

Svačinka na cesty

Pastinák je antioxidant, zničí v těle nebo omezí volné radikály, které způsobují vážné nemoci, jako například rakovinu. Výše zmíněný vitamín C je důležitý i při produkci kolagenu. Kousek pastináku si s sebou berte na cesty nebo na svačinku do práce. Především pokud máte nedostatek živin a toužíte se zbavit přebytečných tuků.

Často se připravuje i pastináková polévka. Zdroj: Profimedia

Pečený i do polévky

Jak pastinák připravovat? Smíchejte ho s ostatní zeleninou, jako jsou červená řepa nebo mrkev, či se sladkými bramborami a opečte vše pokapané olivovým olejem s trochou rozmarýnu. Použijte pastinák i do polévky nebo syrový do salátu. Nejlepší chuť mají menší až střední velikosti kořenů. A pozor, nespleťte si ho s petrželí. Petrželová nať vyrůstá z celého vršku vystouplého kořene. U pastináku roste nať ze středu, který je lehce prohloubený. Když seříznete petržel, po obvodu je vidět nafialovělý kroužek, pastinák zůstane světlý.

Zdroje: Rehabilitace.info, rozhlas.cz