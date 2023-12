Vánoce jsou svátky klidu, míru, ale také dobrého jídla. Obzvláště tučná strava dá zabrat játrům. Jak jim můžete „odlehčit“?

Alkohol. Smažené pokrmy. Salát plný majonézy. Což o to, dobře se najíst je fajn. Ovšem přílišné kalorické bomby dokáží udělat v těle pořádný nepořádek. A to se týká i jater, které špatně snáší veškeré uzeniny, cukry, tučné mléčné výrobky, přesolená jídla, chipsy, polotovary nebo jakoukoliv „chemii“. Pravda, vánoční jídelníček nepatří zrovna mezi zdravé typy stravování, proto je na místě játra na takový „zápřah“ připravit. Jak?

Autor videa Lékárník online vám představí ještě jednu bylinku, která posiluje játra – dobromysl. Jak ji můžete využít? Více dozvíte na kanále YouTube.com.

Vsaďte na koření

Kondičku jater můžete trochu zvednout, když do svého jídelníčku zahrnete kurkumu. Toto žluté exotické koření obsahuje látku kurkumin, která je protizánětlivá, čistí krev a zlepšuje funkci jater. Výzkumy prokázaly, že pravidelná dávka kurkumy zabraňuje poškození tohoto důležitého orgánu a zároveň funguje jako prevence proti jaterní cirhóze. Ale i v tomto případě platí, že všeho moc škodí, proto vaše denní dávka kurkumy by měla být zhruba v množství jedné čajové lžičky. Kořen můžete přidat do spousty pokrmů, například do vaječných pokrmů, polévek, omáček, rybích specialit nebo bramborové kaše, které propůjčí krásnou sytě žlutou barvu.

close info Profimedia zoom_in Kurkuma prospívá játrům.

Líska pro rekonvalescenci

Prodělali jste v poslední době nachlazení nebo virové onemocnění? Dejte játrům malý „restart“ s čajem z listů lísky, který běžně koupíte v bylinkářství. Připravíte si ho snadno: Stačí, když spaříte dvě lžičky suchých listů a jeden hrnek vroucí vody. Čaj je očistný, takže počítejte s tím, že budete chodit často „na malou“. Uleví nejen játrům, ale můžete ho použít i jako první pomoc při trávicích problémech (například nadměrné plynatosti, průjmech a žaludečních křečích).

close info Profimedia zoom_in Čaj z lísky detoxikuje tělo.

Kotvičník zemní pro posílení

Tato bylinka je známé afrodiziakum. Zároveň ale mírní deprese a posiluje důležité orgány jako jsou ledviny, srdce, plíce a játra. Popíjením kotvičníkového čaje také „dáte do latě“ svoje trávicí ústrojí (zejména střeva a žluč). A to není málo. Jediné, co pro to můžete udělat, je připravit si kotvičníkový čaj. Jak na to: Zalijte 1 čajovou lžičku bylinky šálkem vody. Směs půl hodiny povařte a pijte třikrát denně. Játra budou skoro jako znovuzrozená!

Ostropestřec mariánský

Je pro játra něco jako „ochranka“. Podporuje jejich činnost a v případě problémů napomáhá jejich rychlejší regeneraci. Bylinka je lékaři doporučovaná na doplňkovou léčbu například při cirhóze jater, žloutence nebo infekční mononukleóze. Pokud by vám ostropestřec příliš nechutnal, můžete použít klasický zelený čaj. Podle vědců totiž obsahuje katechiny, což jsou antioxidanty, které výrazně zlepšují funkci jater.

close info Profimedia zoom_in Ostropestřec mariánský obsahuje katechiny, což jsou antioxidanty, které výrazně zlepšují funkci jater.

Jídlo pro zdravá játra

Nejen čajem živ je člověk. Pokud chcete svá játra znovu přivést k životu, zahrňte do svého jídelníčku potraviny, které vás ve vašem úsilí podpoří. Horší nebo nemocná játra se podle lékařů projevují cukrovkou, artritidou, vysokým krevním tlakem nebo některým z autoimunitního onemocnění. Důsledkem takového procesu pak bývá hormonální nerovnováha, která způsobuje bolesti hlavy, okamžité změny nálad a deprese. Co ještě tento důležitý orgán znovu přivede „k životu“? Určitě listová zelenina (špenát, čekanka, růžičková kapusta), která obsahuje velké množství síry, která napomáhá rychlejší regeneraci jater. Podobné účinky má i česnek, cibule nebo pórek. Využijte toho!

