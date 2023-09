Proč by ženy nad 50 měly smíchat mýdlo s cibulí? Je to zázrak. Podívejte

Mládí je horké zboží. Ženy po staletí dělají možné i nemožné, aby si ho co nejdéle udržely. Internetem teď koluje nová metoda péče o pleť, která slibuje zázraky na počkání!

Ve středověku byla padesátiletá žena stařena. Aby ne – byla vrásčitá, byla při těle a navíc nemohla mít děti. A tak se z takových „vysloužilých matron“ stávaly vdovy, hospodské, kuplířky nebo hokynářky. Dnešní padesátnice jsou na tom o poznání lépe. Díky lepším podmínkám mají více času i možností o sebe pečovat. A výsledek je znát. Současné oslavenkyně 50. narozenin působí svěže, energicky a atraktivně. A muži se za nimi pořád otáčejí… Patříte mezi ně?

Ve videu najdete recept na pleťovou masku krok za krokem:

Krása za hubičku

Pokud jste oslavili půl století, pak víte, že udržet si krásu vyžaduje větší a větší péči. Důležitá je nejen strava, pravidelný pohyb, spánek, ale i kosmetická péče. Kosmetický průmysl denně chrlí nové a nové preparáty s kaviárem, kolagenem nebo kyselinou salicylovou, která patří mezi novodobé „vyhlazovače pleti“. Podle asijských youtuberů ale existují i omlazující přípravky, které mají podobný efekt a nestojí vás zbytečné tisíce korun. O co jde?

Tři kouzelné ingredience

Nyní se na internetu objevila speciální omlazující maska, kterou si můžete připravit jen ze tří dostupných ingrediencí - tuhého mýdla Dove (seženete ho v jakékoliv drogérii za 25 – 30 Kč), kukuřičného škrobu a jedné větší cibule. Pokud budete mít odvahu spojit tyhle tři věci dohromady, odměna vás nemine. Alespoň podle asijských youtuberů, kteří slibují neuvěřitelné omlazující účinky.

Cibulová šťáva prokrví a vyhladí pleť. Zdroj: Profimedia

Co dokáže cibulová šťáva

Příprava masky je jednoduchá: Do jedné misky nastrouhejte polovinu hydratačního mýdla Dove. Do druhé mísy nastrouhejte půlku cibule. Vzniklou cibulovou drť propasírujte přes sítko, abyste získali co nejvíce šťávy. Tahle kouzelná cibulová tekutina je pro pleť nesmírně důležitá, protože podpoří produkci kolagenu v pleti. Díky tomu bude vaše pokožka pružná, mladistvá, zářivější. A to není všechno! Cibulový extrakt zároveň vyzmizíkuje tmavé kruhy pod očima a pigmentové skvrny. Tak proč toho nevyužít?

Omlazovadlo v kelímku

Cibulová šťáva sice nevoní vábně, ale nenechte se tím odradit. Rozmíchejte v ní jednu lžičku kukuřičného škrobu. Pak směs zlehka zahřívejte na plameni a míchejte tak dlouho, než vznikne krémovitá kaše. Do vzniklé bílé masy přisypte 3 lžíce nastrouhaného mýdla a znovu míchejte do té doby, než se všechny ingredience propojí. Výsledkem by měla být jemná krémovitá směs, kterou okamžitě nalijte do uzavíratelné nádoby.

Maska má příjemnou krémovou konzistenci. Zdroj: Profimedia

Aplikace masky

Směs nejdříve aplikujte na hřbet ruky, abyste vyloučili případnou alergickou reakci. Masku nechte působit 20 minut a poté ji smyjte vlažnou vodou. Vidíte tu krásně mladistvou a napnutou pleť? Aby vám efekt vydržel co nejdéle, nezapomeňte pokožku ošetřit hydratačním krémem či olejíčkem. Pokud se vám experiment zdařil, můžete masku aplikovat i na obličej, krk a dekolt! Pozor: při nanášení se vyhněte citlivým místům, jako jsou oči (a jejich okolí), kde je kůže extrémně tenká a citlivá.

Zázraky na počkání

Asiaté doporučují aplikovat tuto masku třikrát týdně. Efekt je prý viditelný už při prvním nanesení. Jde sice o nestandardní omlazující kůru, nicméně určitě stojí za vyzkoušení. Obzvlášť, když její propagátoři se dušují, že tento přípravek nejen vyhlazuje pleť, ale zároveň slouží i jako prevence proti vráskám.

