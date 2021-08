Pečené hranolky: Jíst jich víc může být klíčem ke správnému tlaku

Hranolky? A pečené? Dopřejte si oblíbené jídlo z fast foodů bez toho, abyste házeli zdravou dietu za hlavu. I hranolky mohou být zdravé a víc, než si myslíte. Podívejte se, co se dozvěděli o pečení hranolek na Purdue univerzitě v Indianě.

Co vědí Američané o hranolcích?

O tom, co si myslí Američané o jídle, máme každý svoje představy. Zemi fast foodů a obézních dětí i dospělých v mnohém nebereme vážně. Pokud jde o stravování a zdravý životní styl, pak to platí dvojnásob. No, nemám pravdu? Je to ale trošku jinak. Tým vědců univerzity Purdue ve městě West Lafayette se zaměřil na to, jak nejlépe konzumovat brambory. Proč by nás to mělo zajímat? Brambory jsou totiž nutričně docela zajímavé.

Lahodné hranolky si můžete připravit doma v troubě. Zdroj: Shaiith / Shutterstock.com

Draslík chybí většině populace

Nejenže na toto téma vznikla na Purdue studie, ale moc pěkně o souvislostech promluvila profesorka nutričních věd z téže univerzity Connie Weaverová. Na úvod profesorka Weaverová řekla, „Brambory obsahují úžasné množství draslíku a jen 3 % dospělých Američanů zkonzumují jeho denní doporučenou dávku. Přičemž draslík je důležitým především pro udržení ideálních hodnot krevního tlaku.“ Teď si možná říkáte, že Amerika je daleko a Evropané mají jistě docela odlišné stravovací návyky. Obecně lze říci, že majorita z nás netrpí deficitem draslíku. To znamená, že nepociťujeme zdravotní problémy spojené s nízkou hladinou tohoto minerálu, kterými jsou únava, bolest svalů, slabost, nepravidelný tep až paralýza. Jenže skutečností také je, že většina populace v potravě nepřijímá doporučenou denní dávku, která činí zhruba 4 700 mg denně. Studie provedená na Purdue se zaměřila na to, jakým způsobem konzumovat brambory, aby naše tělo z vysokého obsahu draslíku maximálně profitovalo, což přímo souvisí se zajištěním zdravého krevního tlaku.

Brambory jsou důležitým, ale často opomíjeným, zdrojem draslíku. Zdroj: shutterstock.com

Hranolky jako zdroj draslíku

Profesorka Weaverová poukazuje na to, že „bílá zelenina“ bohatá na škroby, ale také další základní nutriční prvky, je často opomíjena, ale přitom je nejlevnější. Proto je důležité vědět, který způsob jejího zpracování je pro lidské tělo nejpřijatelnější. Weaverová také připomíná, že je důležité sledovat poměr draslíku a sodíku. Jídla, která jsou sice zajímavá draslíkem, díky sodíku zcela degradují. Rovnováha je proto jen těžko dosažitelná. Díky tomu mají smažené bramborové hranolky de facto nulovou hodnotu.

Pečené hranolky vítězí

Zatímco smažením se množství draslíku v bramborách snižuje, díky studii nyní víme, že vaření ani pečení jeho hodnoty neovlivňuje. Navíc je z výsledků studie dobře patrné, že draslík je i dobře přijímán. U konzumentů vařených a pečených brambor byly hodnoty krevního tlaku prokazatelně lepší než u skupiny, která pojídala brambory smažené či ve formě doplňků stravy.

Pokud tedy toužíte po hranolcích, klidně si je dopřejte. Nejlépe však pečené!

Zdroje: https://www.purdue.edu, https://www.healthline.com