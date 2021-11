Co udělá s tělem, když si teď na podzim každé ráno zacvičíte Pět Tibeťanů?

Taková lehká rozcvička po ránu není vůbec špatný zvyk! Naopak. Probere vás, protáhnete si tělo a nastartujete organismus do nového dne. Jednoduše…má to samá pozitiva!

Komu by se po ránu chtělo cvičit, a ještě k tomu kvůli tomu vstávat dřív? Ani náhodou. Takto ke cvičení přistupuje vysoké procento lidí. Ale když se do toho pustíte s odhodláním, uvidíte, že se budete cítit jako znovuzrození! Uleví se vám po všech směrech.

Historie

Cvičení Pět Tibeťanů proslavil příběh, který napsal Peter Kelder. Děj se odehrává na začátku minulého století a vypráví o bývalém důstojníkovi britské armády plukovníkovi Bradfordovi, který se začal přátelit právě s Peterem Kelderem. Mluvil o tom, že v Tibetu se někde nachází klášter, ve kterém mniši znají tajemství věčného mládí. Plukovník, po neúspěšném přemlouvání pana Keldera, odjel hledat klášter do Tibetu sám. Odjížděl unavený, prošedivělý pán o hůlce a po 23 letech, kdy se plukovník vrátil zpět do Anglie, přijel chlapík plný síly a vitality. A i jeho přítel, pan Kelder, ho stěží poznával!

Peter Kelder sepsal všechny zážitky z cestování pana plukovníka, který žil s mnichy, pěstoval s nimi zeleninu, ale hlavně se od nich naučil cviky, které vracejí člověka do mládí.

Kniha byla u nás jednu dobu zakázána, objevila se opět až po roce 1989.

Pět Tibeťanů

Sestava se skládá z pěti cviků, kdy každý cvik navazuje dalším cvikem. Rozhodně byste pořadí neměli měnit. Po jedné odcvičené sestavě následuje krátká pauza, která by měla trvat 1-2 minuty. Pokud s cvičením teprve začínáte, zkuste 3-6 opakování, jednoduše tolik, kolik vám bude příjemné. U cvičení se musíte cítit komfortně, nemělo by vás nadměrně namáhat. Když se do Pěti Tibeťanů pustíte, vydržte, cvičte pravidelně a soustřeďte se na své tělo a veškeré pohyby. Cílem vaší cesty je 21 opakování bez pauzy. Výsledky můžete při pravidelném cvičení očekávat cca za 2-3 měsíce.

Pro cvičení je důležitá vhodná podložka. Zdroj: fizkes / Shutterstock.com

Pět cviků (tzv. ritů)

Sestava se skládá z 5 ritů:

Káča – stojíte vzpřímeně a máte upaženo s otevřenými dlaněmi směřujícími dolů. Prsty jsou spojené. Začněte se pomalu otáčet kolem své osy ve směru hodinových ručiček. Neměla by se vám točit hlava, upravte si rychlost dle sebe.

Svíčka – ležte na zádech. Při nádechu zvedejte současně hlavu a nohy. Zbytek těla tiskněte k podložce! S výdechem, opět současně, spusťte hlavu i nohy dolů.

Půlměsíc – poloha ve vzpřímeném kleku, kdy se o zem opíráte špičkami prstů u nohou. S výdechem přitiskněte bradu k hrudníku a s nádechem vypněte prsa, hlava jde do záklonu. S výdechem se vraťte zpět.

Most – sedíte s dlaněmi na zemi, špičky prstů směřují dopředu, brada je přitažená k hrudníku. Při nádechu zvedněte hýždě, tělo vysouvejte vpřed, břicho vzhůru. Chodidla jsou plnou vahou na podložce. Bedra se snažte zvednout co nejvýše. Do základní polohy se vracejte s výdechem.

Hora – pozice v „kliku“, paže propnuté, břichem se nedotýkejte země. Při nádechu zvedněte boky směrem nahoru, bradu k tělu. Vytvoříte ze svého těla trojúhelník. Při výdechu se vracejte do původní polohy.

Výhody pro vás

Jedním slovem: VELKÉ. Příval energie, který vás pohltí, je velice silný! Přispívá k celkové pružnosti těla a vitalitě, zklidní i vaši mysl. Při bolestech zad by se vám mělo výrazně ulevit.

Vyhecujte se nyní, je to ideální doba, neboť pravidelným cvičením docílíte i silnější imunity, kterou všichni na podzim potřebujeme.

Pár užitečných tipů

cvičí se 1x – 2x denně

před zahájením cviků byste neměli minimálně hodinu nic jíst

Pět Tibeťanů můžete provozovat v každém věku

udělejte si ze cvičení příjemný rituál

nejlepší je začít s rity hned po probuzení, ale lze cvičit i odpoledne

cviky vám zpříjemní relaxační hudba

důležitou součástí je dech, naučte se jej ovládat

Zdroje: www.idnes.cz, www.zenydivky.cz, www.kafe.cz