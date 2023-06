Ranní banánová dieta podle japonské lékárnice. V čem spočívá její trik?

Plavková sezóna už je sice tady, ale i tak ještě není konec možnosti zkusit třeba během jediného týdne dotvarovat postavu do dokonalosti. Může nám k tomu pomoci třeba pětidenní ranní banánová dieta. Je jednoduchá, chutná a podle mnohých také velmi účinná.

Kdo by neměl rád banány? Dříve narození jistě pamatují, s jakou slávou nám je domů rodiče nosili a jak dlouhé fronty na ně často stáli. Ostatně pojem “fronta na banány” z našeho slovníku dodnes nezmizela. I když dnes už toto pro nás exotické ovoce ztratilo onen punc nedostupnosti, jeho hodnotu dokážeme ocenit i v této době. Kromě známého obsahu tělu prospěšných vitamínů a minerálů (mezi nimiž vévodí draslík), které organismu konzumací banánů dodáme, se můžeme spolehnout také na jejich detoxikační vlastnosti a stimulaci peristaltiky, tedy správné činnosti střev. Poděkuje nám také pokožka, jejíž oživení už po pětidenní banánové dietě většina lidí zaznamená.

S důvěrou, ale vždy opatrně

Jak na banánovou dietu? Jako všechny podobné krátkodobé stravovací změny, i tato je poznamenána možnými jistými problémy, zvláště u lidí, kteří se potýkají s chronickými nemocemi. Jednostrannější jídelníček přináší jak pozitivní výsledky v kýženém úbytku hmotnosti, tak ale i méně vyváženou stravu. Proto je potřeba ještě před jejím zahájením zvážit, zda tělo unese takové dočasné omezení. Na druhou stranu je vždy možné v případě jakékoliv komplikace dietu ukončit. Po celou dobu – nejen této diety, je vhodné více sledovat všechny pochody v těle. To je ale samozřejmé v případě jakékoliv změny.

Pomohou banány i vám dosáhnout vysněné postavy? Zdroj: Pixabay

Banány ráno i večer

Banánová dieta se skládá ze dvou základních porcí zmiňovaného ovoce konzumovaných ráno a večer, tedy místo snídaně a večeře. Doporučuje se dávka tří menších nebo dvou běžně velkých banánů, které si můžeme nakrájet nebo i rozmačkat, aby se lépe promíchávaly s dalšími přírodními ingrediencemi. První z nich je citronová šťáva (na jednu porci, třeba na snídani, využijeme šťávu z poloviny citronu) a tou druhou je půl lžíce medu. Zatímco citronová šťáva napomáhá samotnému procesu hubnutí, med nabídne mnohé další vitamíny a tělu prospěšné látky, navíc nabídne i cukry, které zaženou chuť na sladké v průběhu dne.

Není banán jako banán

Důležité je, abychom si banány pro tuhle krátkodobou dietu vybrali opravdu správně. Nemělo by jít o nezralé, tedy ještě nazelenalé kusy. Koupíme si proto jen opravdu čerstvé a jasně žluté banány, u nichž je největší předpoklad kvality. Zapomenout musíme také na výhodnou koupi (třeba do zásoby) banánů sušených. Ty sice vydrží mnohem déle, ale obsahují ve stejné hmotnosti mnohem větší množství kalorií, o což při takové dietě rozhodně nestojíme.

Lehký oběd je potřeba

Jak je to s obědem? Podle pravidel této diety si v poledne nebo v brzkém odpoledni můžeme dát jedno lehčí běžné jídlo. Je logické, že hamburger s hranolky by v takovém případě určitě nepřispěl k požadovanému úbytku hmotnosti, ale zeleninový salát s kuřecím masem, které doplní bílkoviny, nebo třeba krémová květáková polévka bez jíšky rozhodně ničemu neuškodí. Vhodné je také zařadit do jídelníčku méně tučné jogurty nebo tvaroh. Nezapomínejte na správný pitný režim!



Zbývá vám ještě pár dní do vytoužené dovolené? Pak je třeba ještě čas vyzkoušet banánovou dietu. Možná budete za relaxem odjíždět s ještě lepším pocitem, než si dnes myslíte.

