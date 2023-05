Pěťour malokvětý zahradníci nenávidí. Nezbavujte se ho! Je to zdravotní zázrak

Znáte pěťour? Je takový nijaký, i ty kvítky nejsou moc zajímavé. Rozkvetlý pětour je nesmělý, raději na sebe moc neupozorňuje a ví proč. Jde o úporný plevel. Málokdo však ví, že také léčí!

Exotický plevel pěťour

Pěťour maloúborný či malokvětý je u nás známý plevel, který je však v podstatě exotickou bylinou zavlečenou do Evropy v 18. století z Jižní Ameriky. Patrně byl pěstován v botanické zahradě v Paříži, odkud se poměrně rychle rozšířil do okolních zemí a prý k tomu přispěly i napoleonské války. To by rozšíření na naše území datovalo zhruba do doby kolem roku 1805. Od té doby je pěťour vpodstatě všudezdejší.

Na zahradě je nezničitelný

I když si nyní povíme o všem tom prospěšném, co můžeme užíváním pěťouru získat, jde skutečně o neobyčejně problematický plevel. Svému okolí uzurpuje živiny pro růst díky mělkému, ale bohatě rozvinutému kořenovému systému, a navíc také stíní, i když nebývá velmi košatý. Jde sice o jednoletku, ale ta se hojně šíří do svého okolí semeny, dokud ji mrazy nezahubí.

Pěťour z vašich záhonů rozhodně odstraňujte, a pokud budete bylinu pravidelně sklízet i z okolí, zamezíte tím částečně i šíření mezi vaše plodiny. Na jedné rostlině za sezonu uzraje až neuvěřitelných 300 000 semen. Vysoká klíčivost semen a brzké kvetení semenáčků jsou příčinou nekontrolovatelného šíření.

V lepším světle vám pěťour ve svém videopříspěvku představuje také paní Michaela z Bylinkového ráje.

Pěťour jako léčivka

Pěťour maloúborný se vyskytuje u nás všude volně, v okolí cest i na rumištích. Má charakteristické nezaměnitelné aroma, podle kterého jej také poznáte. Nicméně i druhý, u nás volně se vyskytující druh pěťour srstnatý, se užívá stejně a případná záměna proto není problém.

Co je zelené a jedlé, bývá také do jisté míry zdravé. Pěťour podle vědců obsahuje celou řadu zdraví prospěšných látek. Sbírá se kvetoucí nať pěťouru, ze které se připravuje čaj, tinktura nebo odvar používaný zevně. Bylina totiž napomáhá hojení kůže, a to i při závažných problémech, jako jsou lupénka nebo bércové vředy. Používá se však i na ekzémy nebo jakékoli jiné vyrážky. Proti revma je možné použít roztlučenou nebo rozmixovanou čerstvou rostlinu.

Pěťour maloúborný je stará indiánská léčivka Zdroj: Imladris / Shutterstock.com

Jak pěťour užívat?

Tinktura se vyrábí klasickým způsobem čili macerováním rostliny v alkoholu. Jeden díl nožem nasekané nebo natrhané zelené byliny zalijte čtyřmi díly vodky či jiného kvalitního alkoholu. Nechejte máčet alespoň 3 týdny, za občasného protřepání obsahu, sceďte a uschovejte ve tmě a chladu.

V případě akutního onemocnění se užívá tinktura až třikrát denně po 25 kapkách a tělesné váze zhruba 75 kg. Naopak pro podporu obranyschopnosti se doporučuje menší množství - 15 kapek třikrát denně, ale tato kúra by neměla trvat déle než dva týdny.

Peťour jako detox

Vnitřní užívání pěťouru se vyzdvihuje pro detoxikační účinky a zlepšení metabolismu i imunity. Je to ale také bylina, která působí protizánětlivě i proti horečnatým stavům a využívá se tedy také při virózách. K vnitřnímu užívání se používá odvar, ale při zánětech v dutině ústní můžete pěťour i žvýkat.

Původní obyvatelé Ameriky prý žvýkali bylinku pro podporu libida. Bohužel nejde o chutnou roslinu, která váš jídelníček obohatí. Proto je lepší kombinovat jej s dalšími bylinami, případně šťávu míchat se zeleninovými a ovocnými džusy.