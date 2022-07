Co se stane s vaším tělem, když budete denně pít čaj z petržele kudrnky

Myslíte, že znáte petržel dobře? Pijtete z ní čaj? Možná byste to měli vyzkoušet. Petrželka pomáhá tělu s mnohými zdravotními problémy a její účinky jsou skutečně blahodárné.

Zdroje: cs.wikipedia.org, plantshospital.com, babinet.cz

Petrželka není jen troška zeleného do polévky

Petržel zahradní (naťová hladká i kadeřavá) je nejen klasickou českou bylinkou používanou k přípravě jídel a pro ozdobu, ale navíc je to skvělá léčivka. V pokrmech si můžeme petrželku vychutnat společně s brambory, anebo v polévce, nicméně je to léčivá zelenina, kterou můžete použít na přípravu čaje, a to jak sušenou, tak i čerstvou.

Naťová petržel má mnohé pozitivní účinky na lidský organizmus. Vyzkoušejte ji! Zdroj: shutterstock.com

Jak a čím překvapí čaj z petržele?

Ano, ta obyčejná petrželka, kterou míváte nasekanou ve vývaru nebo na vařených bramborách je chutná, ale také bohatá na množství vitamínů a minerálů. Mezi nimi je nejmarkantnější zastoupení draslíku, vápníku, sodíku, hořčíku a železa, ale také vitamínů A, B, C a E. Nať i kořen jsou také bohaté na silice, které mají detoxikační, močopudný a antiseptický účinek.

Proč použít petrželku? Pokud ji nemáte, snadno si ji koupíte a rozhodně ji nezaměníte za žádnou jinou bylinku. Vzhledem se podobá hladká naťová petrželka jen koriandru, který ale prozradí docela jiná vůně a chuť. Kudrnka je nezaměnitelná a stejně prospěšná jako hladká nať petržele zahradní.

Používání petržele v kuchyni i konzumace čaje pomáhají redukovat trávení. Jako mnohé další byliny i petrželka pomáhá proti nadýmání, křečím, ale i střevním parazitům. Poruchy trávení a střevní křeče petrželka zmírňuje a léčí.

Také se významně podílí na redukci váhy. Neznamená to sice, že se můžete přecpávat, jak se vám zachce, a petrželka to napraví. Pokud dodržujete redukční dietu, určitě čaj zařaďte do sváho pitného režimu, neboť skutečně pomáhá k lepším výsledkům, a to poměrně brzy.

Čaj funguje proti otokům i zánětům a zbavuje tělo přebytečné vody. Podporuje činnost jater, reguluje hladinu cukru v krvi a má blahodárný vliv také na oběhový systém a srdce. Příjemným bonusem je navíc fakt, že působí blahodárně na kůži, která působí mladistvěji a odpočatě.

Ženy i muži by si měli čaj z petržele čas od času dopřát. Zdroj: shutterstock.com

Účinky čaje z petržele na muže i ženy

Mužům čaj pomáhá jako mírné afrodiziakum k prokrvení pohlavních orgánů. Pokud se čaj dříve připravoval manželům, tak patrně proto, aby podpořil obnovou intimních vztahů doma.

Čaj z petrželky pomáhá ženám s nepravidelnou menstruací, křečemi i bolestmi s ní spojenými a je to také čaj močopudný, vhodný při zánětech močových cest, na které ženy také často trpí. Je to ale čaj pročišťující, který zbavuje tělo toxinů, respektive pomáhá obnovit obranyschopnost těla.