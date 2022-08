Petrželová tinktura podle zapomenutého receptu našich babiček: Léčí 4 nemoci

Často používáme petržel do mnoha našich jídel. Dokáže dobře posloužit našemu zdraví, ptotože je to skvělý zdroj vitaminů a minerálů. Naše babičky z petržele každý rok připravovaly tinkturu, aby její léčivé účinky mohly využívat i v zimě.

Kadeřavá, hladkolistá i kořenová petržel jsou jak skvělým dochucovadlem (hlavně čerstvé), tak i přírodním léčivem. Pěstovat ji můžete jak na zahrádce, tak v truhlíku na balkoně nebo v květináči na parapetu. Petržel lze samozřejmě zamrazit a usušit, ale nejvíce účinných látek se z ní uvolní pomocí alkoholu. Pojďte si spolu s námi připravit petrželovou tinkturu.

Léčivé složky petržele

Petržel je skvělým zdrojem antioxidantů, obsahuje zejména flavonoidy, karotenoidy a vitamin C, díky těmto látkám snižuje riziko mnohých civilizačních onemocnění a dokáže zabránit poškození buněk. Vitamin K, který petržel také obsahuje, zlepšuje zdraví kostí, které díky němu lépe vstřebávají vápník. Dále v petrželi najdeme vitaminy B, provitamin A a karotenoidy, jimiž jsou lutein, betakaroten, zeaxanthin, které podporují zrak. Z minerálních látek pak tato bylinka obsahuje železo a vápník. Flavonoid myricetin se používá při léčení a prevenci diabetu a napomáhá také snížení hladiny tuků v krvi.

Petržel pomáhá odstranit škodlivé látky z těla a lepšímu okysličení krev. Zdroj: shutterstock.com

Proti trávicím potížím

Už naše babičky dobře věděly, na co všechno se petržel dá použít. Tato rostlina, bohužel již méně známá jako léčivá bylina, je velmi vhodná pro posílení činnosti jater, povzbuzení imunitního systému či jako podpůrný močopudný prostředek. Používá se také při trávicích potížích doprovázených nadýmáním a střevními křečemi. Lépe po petrželi budete odkašlávat a pomůže i při poruchách menstruace.

Pro unavené oči

Máte důležitou událost, na které chcete vypadat dobře, ale vaše oči mluví jinak? Odvar z petrželové natě pomůže nejen unaveným očím, ale také uklidní zanícené i oteklé. Dejte nať z petržele do horké vody a 15 minut nechte louhovat. Poté sceďte a až bude odvar vychladlý, namočte v něm vatové tamponky, které položte na oči. Po 10-15 minutách je můžete sundat. Stejný odvar můžete také použít při oplachu vlasů pro zdravější a hezčí lesk.

Na podporu srdce

Díky obsahu folátu petržel pomáhá snižovat riziko vzniku srdečních onemocnění. Odborníci se domnívají, že kyselina listová snižuje hladinu aminokyseliny homocysteinu, a tím přispívá ke zdraví srdce. Tato aminokyselina (homocystein) dokáže změnit strukturu a funkci tepen. Každopádně vztahy mezi srdečními nemocemi a homocysteinem stále zůstávají nedořešené.

Na zklidnění pokožky a proti zápachu z úst

Jestliže vás bodnul hmyz, tinktura, ale i nasekaná nať petrželky postižené místo zklidní, zchladí a vydezinfikuje. Nať můžete rovněž žvýkat namísto klasické žvýkačky. Je mnohem účinnější a zápachu z úst se krásně zbavíte.

Petrželová tinktura je skvělá na podporu imunity. Zdroj: Shutterstock

Petrželová tinktura podle našich babiček

Nakrájejte čerstvou petržel do 2/3 sklenice. Poté zalijte 40% vodkou nebo konzumním lihem (koupíte v lékárně). Dbejte na to, aby všechny kousky petržele byly zcela ponořené. Pořádně uzavřete a dejte sklenici na tmavé a chladné místo pro zahájení extrakce. Během 8 týdnů sklenici několikrát protřepejte. Pokud zjistíte, že ubyla hladina lihu, dolijte vodkou. Po uplynutí doby sceďte přes plátýnko a petržel ještě vymačkejte. Přelijte do tmavých lahviček, které uchovávejte ve skříni.

Použití tinktury

Alkohol, který se nachází v petrželové tinktuře, umožňuje rychlejší vstřebání látek do krevního oběhu, a proto se tinktura často používá při bolestech, žaludečních potížích, úzkosti a nespavosti. Stačí si dát jednu až dvě kapky a mělo by se vám ulevit.

