Pevné břicho za pár dní i po 50: Stačí si doma denně lehnout na zem. Podívejte

Oblast bříška patří k jedné z nejproblémovějších partií, ale také k těm, které chtějí nejen ženy zhubnout nejlépe ihned. Změna jídelníčku je dobrý krok, ovšem pokud je tukových zásob v oblasti trupu a na bocích moc, je dobré jej podpořit ještě cvičením. Ukážeme vám, které cviky jsou vhodné i pro ženy po 50! Nemusíte navštěvovat žádné fitness centrum, stačí si doma lehnout na zem.

Pravidelné cvičení by měl provádět každý bez rozdílu věku, respektive každý, kdo si chce udržet dobrou kondici i zdraví. Pohyb je spolu se stravou základním pilířem zdravého života. Pohyb není jen o výrazném hubnutí, je to o tom, že váš pohybový aparát bude funkčnější a nebudete trpět bolestmi. Jako bonus se budete moci pochlubit krásně pevným bříškem během pár dní. Že na chození do fitness centra nemáte čas a zvládnete jen lehké cviky? Nevadí! Ukážeme vám takové, které lze provádět v pohodlí domova, a dokonce vleže.

Podložku připravit

Nebojte, pevného bříška nedocílíte jen úporným cvičením v tělocvičně. Stačí jen dobře mířené cviky. Pokud je budete opakovat pravidelně každý den, výsledky budou znát za chviličku.

Jaké cviky to jsou, se podívejte ve videu:

Skvělé je, že k tomuto cvičení nepotřebujete žádné zvláštní pomůcky, prostě cvičíte a posilujete vahou vlastního těla.

Zkuste prkno

Na začátek to bude trochu náročné, ale konkrétně prkno je jeden z nejúčinnějších cviků. Během něj zatínáte takřka všechny svaly v těle a to je dobře. Jak na něj? Postavte se na všechny čtyři. Dlaně na podložce by měly být na šířku vašich ramen. Položte se na předloktí a nohy napněte. Nyní by se měly dotýkat podlahy jen vaše špičky. Zkuste vnímat střed svého těla. Neprohýbejte se v bedrech a kontrolujte si zatažené břicho. Zpočátku v této pozici napočítejte do pěti. Pak si odpočiňte. Opakujte několikrát a čas v pozici prkna postupně prodlužujte.

Prkno je náročnější, ale věřte, že díky němu zpevníte všechny svaly v těle. Zdroj: Shutterstock

(Ne)náročná kapička

Kapička je nenáročný, ale velmi účinný cvik. Položte se na zem na záda. Zvedněte nohy nad hlavu, chodidla by měla být v rovnoběžné poloze s podložkou. Nyní zvedněte ruce a snažte se dotknout palců u nohou. Pamatujte, že tento cvik se nedělá švihem. Mírně nadzvedáváte jen malou část horní poloviny těla.

Rotujte

Rotační cviky by neměly chybět. Posaďte se na zem, na zadní část hýždí. Mírně zvedněte nohy nad podlahu a lehce se zakloňte. Vezměte si do rukou polštář a přes trup se pomalu přetáčejte na jednu a na druhou stranu.

Pánev můžete zvedat i bez opěrné zdi. Pokud však opřete chodidla o zeď, cvik bude mít zcela jiný účinek. Zdroj: Syda Productions / Shutterstock.com

Pánev vzhůru

K tomuto cviku budete potřebovat pevnou zeď. Lehněte si na zem a nohy pokrčte tak, aby se vaše chodidla dotýkala zdi a mohla se o ně zapřít. Nohy jsou pokrčené do pravého úhlu, chodidla se opírají o zeď, ruce jsou podél těla a vy pomalu zvedněte pánev nahoru tak, abyste mírně nadzvedli i svá bedra. Kolena zkuste udržet v rovině, budou mít tendenci vybočovat do stran. Cvik opakujte v několika sériích.

