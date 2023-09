Pevné břicho i po 50: Stačí v leže správně dýchat a zvednout nohy. Podívejte

Chcete mít výstavní pevné břicho i po 50? Nemusíte navštěvovat žádné fitness. Zkuste si naordinovat každodenní rituál a provádějte cviky v leže v pohodlí domova.

Patříte mezi jedince, kterým se stýská po vypracovaném a krásně pevném bříšku? Neházejte flintu do žita! Fakt, že je vám nad 50 neznamená, že to tak musí být a jinak to nejde. S přibývajícím věkem se sice zpomaluje metabolismus, ale právě proto je nesmírně důležité věnovat pozornost především zdravé stravě a pravidelnému pohybu. Svůj krásný a vysněný „pekáč buchet“ si dokonce můžete vypracovat v pohodlí domova a provádět cviky v lehu na zemi.

Chcete mít pevné břicho? Dejte si každý den 5 minut cvičení podle tohoto videa:

Stačí jen rohožka a odhodlání

K tomu, abyste měli opět výstavní břicho, vám bude stačit především vaše pevné rozhodnutí, rohožka na cvičení a pravidelný čas, který si rádi uděláte a bude jen opravdu váš. Na břišní partie existuje celá škála cviků, ke kterým už nic jiného nepotřebujete. Ne každý má skvělou kondici, a tak je vždy lepší začít od lehčích cviků, které postupem času zvládnete a budete přidávat další a náročnější. Mezi takové patří například několik variant účinného „prkna“. Pro začátek si stačí lehnout na záda na podložku. Které cviky jsou vhodné i pro všechny po 50?

Ke cvičení potřebujete jen rohožku a odhodlání. Zdroj: Syda Productions / Shutterstock.com

Domácí cvičení

Pokud patříte mezi začátečníky a doposud jste cvičit na břicho nemuseli, je nejlepší pro začátek cvičení doma. Zpočátku byste totiž měli trénovat i několikrát denně, a proto by se vám běhat do posilovny moc nevyplatilo.

Stačí, když zvolíte adekvátní dobu cvičení a nejprve zcela postačí, když budete pravidelně pracovat na 2 a 4 cvicích, které budete v počátcích provádět v 10 opakováních, a to v jedné sérii. Cviky opakujte 2 až 3krát denně a postupně přidávejte nejen počet opakování, ale i další série. Mezi nimi si vždy dejte 2 minutky odpočinek. V této fázi už můžete ubrat denní frekvenci a cvičit například jen ráno či večer.

První cvik

Při provádění každého cviku myslete na správné dýchání. Obecně platí, že s výdechem byste měli jít do záběru. Lehněte si pohodlně na celá záda a ruce položte za hlavu. Následně pomalu s výdechem pokrčte pravé koleno a přitáhněte k němu pomocí břišních svalů trup a levý loket. S nádechem pak pokrčenou nohu natáhněte a tímto způsobem střídejte obě strany. Záda a břicho tlačte po celou dobu k podložce.

Druhý cvik

Zaujměte stejnou polohu a tentokrát obě nohy zvedněte nahoru a od kolen je pokrčte do pravého úhlu. Myslete opět i na pevně přitisknutá záda k podložce, to je pravidlo, které je nutné dodržovat při každém z uvedených cviků. Následně nohy natáhněte, ovšem nepokládejte je na zem. Opět je pokrčte v kolenou a vraťte do výchozí polohy.

Na posílení pánevního dna a bříška existuje celá řada cviků. Zdroj: sayukichi / Shutterstock.com

Třetí cvik

Přichází na řadu další cvik, díky němuž si krásně zpevníte břicho. V poloze na zádech odlepte spodní končetiny od země a v tempu střídavě pokrčujte a natahujte nohy.

Čtvrtý cvik

Ve známé výchozí poloze pokrčte nohy v kolenou a ruce dejte za hlavu. S výdechem vždy zvedněte trup mírně nahoru a následně se vraťte opět zpět do lehu.

