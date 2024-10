Chemikálie jsou dennodenní součástí našich životů a prostředí, v němž se pohybujeme. Bohužel se ale také usazují v lidském těle, což mnohdy vyvolává velké problémy. Co jsou tak zvané PFAS a jak se vyvarovat jejich konzumaci? Je to vůbec možné?

Zkratkou PFAS se označují perfluorované a polyfluorované alkylové látky, což málokomu z lidí, kteří se nepohybují v chemických laboratořích, řekne cokoliv konkrétního. Zjednodušeně tedy lze konstatovat, že se jedná o skupinu bezmála pěti tisíc chemických látek, které mají schopnost hromadit se v průběhu života v lidském těle a jen velmi těžko bychom se jich zbavovali. Proto se jim také říká “věčné chemikálie". A důsledek? Možné poškození jater, nebo štítné žlázy, obezita, a dokonce i neplodnost.

Ve videu od autora Věda v dokumentu na youtube se dozvíte více o PFAS:

Zkusme se jim vyhýbat

Je proto zřejmé, že bychom se takovým látkám měli pokud možno obloukem vyhýbat. Pravdou také je, že v dnešním světě je něco takového prakticky nemožné. Proto si alespoň připomeňme jejich zásadní zdroje.

Kromě některých mořských plodů, které se v našich končinách ale konzumují přece jen v omezené míře, je možné PFAS najít i tam, kde bychom nic podobného patrně nečekali – v kávě, rýži nebo dokonce ve vejcích.

Pozor na kelímky a obaly

Nejde o to, že by samotné tyto potraviny byly od počátku plné chemikálií, spíše dojde ke kontaminaci v průběhu jejich úpravy. V případě pití kávy odborníci varují hlavně před jejím pořizováním v automatech nebo kavárnách, kde vám připraví nápoj s sebou, tedy do plastového nebo papírového kelímku.

I papírový kelímek je na svém povrchu ošetřen vodoodpudivými látkami, které udrží kávu uvnitř nádoby. A právě zde se nachází spousta zmiňovaných chemikálií, které se usazují v těle, ale jejich následná likvidace je téměř nemožná.

Vyšší výnosy, více hnojiva

Jako další byla zmiňována rýže. Byla-li by pěstována v souladu s přírodními zákony, tedy pouze v biokvalitě, rozhodně bychom se podobných negativních dopadů nemuseli vůbec obávat.

Jestliže si ale její pěstitelé ve snaze o zvyšování výnosů pomáhají průmyslově vyráběnými hnojivy a pesticidy, pak už se bavíme o docela jiné situaci. Navíc ani obalové materiály, v nichž rýže dlouhé měsíce putuje po celém světě, nejsou tak docela bez viny.

Ani vejce nejsou "bezpečná"

Nakonec můžeme zmínit ještě vajíčka. Tyto biologické konzervy jsou poměrně náchylné na přijímání a uchovávání chemických látek, které se do těla slepic, dostanou například v krmivu.

V průmyslových chovech není něco podobného žádnou velkou výjimkou, ale pozor by si měli dávat i chovatelé, kteří svým opeřeným svěřencům dopřávají pastvu na volném prostranství. Tráva a další krmivo totiž mohou být kontaminovány chemikáliemi z hnojiv, odpadních vod a podobně. Je tedy třeba sledovat i prostor, po kterém se slepice pohybují.

Těžko se jim ubráníme

Ačkoliv byly výše zmíněné příklady tří běžně konzumovaných potravin, je třeba si neustále připomínat, že se takové látky mohou nacházet téměř kdekoliv. Pokud chceme jejich konzumaci omezit (zabránit ji prakticky nemůžeme), měli bychom si vybírat potraviny co nejčerstvější, regionální a nebalené v plastu.

Dobrou radou je také používání nádobí bez nepřilnavé povrchové úpravy a dřevěných vařeček (tedy nikoliv plastového náčiní). Vypadá to jako návrat do minulosti? Ale jistě, do minulosti, k přírodě a její zdravé jednoduchosti.

