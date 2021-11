Píchání v boku při běhán či rychlé chůzi: Vyhnout se mu je snadné, když víte jak

V životě to jistě zažil každý z nás. Ať už to bylo během školních let při tělocviku, nebo jste nedávno s během začali. Nepříjemné píchání v boku důvěrně znají ze svých začátků i zkušení běžci, kteří si tento obtěžující stav pamatují ze svých prvních běhů či rychlých chůzí. Co s tím a jak píchání v boku předcházet?

Na první pohled jde o banální problém a k lékaři s ním asi nepůjdete. Nepříjemné píchání v boku však snadno znechutí oblíbený pohyb na čerstvém vzduchu. Pokud vás začne píchat v boku, tělo vám chce dát najevo, že něco není v pořádku.

Příčin může být více

Problematika píchání v boku je známá už několik set let. Již v první polovině 20. let se začaly objevovat první vědecké studie, které se snažily popsat možné příčiny tohoto průvodního jevu běhání. Existovaly dvě teorie. Jedna tento stav přisuzovala nedostatečnému prokrvení bránice při sportovní zátěži, druhá zas mechanickému stresu působícího na vazy, které zajišťují stabilitu vnitřních orgánů. První tvrzení bylo později vyvráceno, a to díky moderním přístrojům, které o tom podaly potřebné důkazy. Druhý názor je přijímán některými odborníky i v současné době. Ovšem proti stojí tvrzení, že píchání v boku se objevuje i u jiných druhů sportů, kde nedochází k velkým otřesům. Takže je otázkou, jestli má tento úsudek opravdu reálné opodstatnění.

Vyhněte se sladkým a hypertonickým nápojům. Zdroj: profimedia.cz

Jak vypadá současný názor?

V dnešní době je nejčastěji píchání v boku vysvětlováno jako následek podráždění vnější pobřišnice. Může vznikat během sportovní zátěže třením s vnitřní pobřišnicí a objasňuje, proč bolest cítíme právě v boku a proč je častější u dětí nebo při naplněném žaludku.

Postřehy profesionála

Běžecký trenér, ultramaratonec a propagátor běhu Miloš Škorpil, o možných příčinách píchání v boku říká: „Těch důvodů je více. Může to být způsobené nedostatečně hlubokým dýcháním nebo příliš rychlým počátečním tempem na začátku běhu. Další příčinou může být to, že jste jedli krátký čas před během nebo jste se krátce před během hodně napili. V obou případech se vám bude těžce dýchat, jídlo či pití v žaludku vám neumožní se nadechnout zhluboka a tím se zase dostáváme k prvním dvěma příčinám. Nakonec mě napadly ještě další příčiny píchání v boku, o nichž jsem sice dosud nikde nečetl, ani o nich neslyšel, ale které logicky zapadají do výčtu prvních tří – nachlazení, nemoc, přetížení. Cokoliv, k čemu potřebuje tělo kyslík.“

Jak nepříjemnému píchání v boku zabránit

Jelikož není objasněna jasná příčina těchto potíží, neexistuje jen jedna metoda, jak přesně se píchání v boku vyhnout. Ovšem máme pro vás několik rad a tipů, které fungují a sklízejí úspěch.

Zastavte se, krátce vydýchejte a protáhněte si bok vzpažením ruky na straně, kde vás píchá. Zdroj: profimedia.cz

Omezte tak 2 hodiny před plánovaným běháním velká jídla

Vyhněte se sladkým a hypertonickým nápojům

Nepřehánějte rychlost běhu během tréninku, raději běhejte déle a v nižším tempu

Pravidelně a hluboce dýchejte

Zastavte se, krátce vydýchejte a protáhněte si bok vzpažením ruky na straně, kde vás píchá

Zatlačte na místo bolesti, krátkodobě vám to pomůže a způsobí úlevu

Rada na závěr

Píchání v boku není žádný závažný zdravotní problém, ale je pravda, že jde o dost nepříjemný stav. Naslouchejte proto svému tělu a zkuste odpozorovat, co tento problém zrovna u vás vyvolává a zajistěte si tak maximální radost z pohybu.

Zdroje: www.healthline.com, www.running2.cz, www.sport.cz