Chcete znát bylinku, která se umí postarat (nejen) o ženská prsa? Jmenuje se pískavice řecké seno a má jen samé blahodárné účinky. Které to jsou?

Pískavice řecké seno se řadí k nejstarším kulturním rostlinám na světě a jako o léčivé rostlině se o ni zmiňoval již Eberský papyrus, který pochází pravděpodobně z roku 1550 př.n.l. V antickém Řecku její semínka s chutí pojídali tehdejší filozofové, aby jim to lépe myslelo. Pískavice je často oblíbenou součástí blízkovýchodní a asijské kuchyně a běžně se přidává i do indického kari a známého bulharského koření čubrica.

Pískavice řecké semeno

Možná jste již o této bylince slyšeli pod běžně používanými názvy fenugreek či senenka řecká. Jedná se o jednoletou rostlinu z čeledi bobovitých, která zpravidla dorůstá do výšky 20 až 50 cm a má trojčetné listy vejčitého tvaru. Během léta kvete světle žlutými květy a plody jsou lusky s mnoha semeny.

Kvetoucí pískavice má příjemnou vůni a je medonosná. Její sušené nebo čerstvé listy se používají jako bylinka a semena využijete jako zdravou přísadu do mnoha pokrmů, ale i nápojů, kterým dodá lehce oříškovou a pikantní chuť. A jaké má účinky?

Krásná a plná ňadra

Pískavice má podle vědců hned několik příznivých účinků, které ovlivňují nejen zdravou funkci prsou, ale i jejich vzhled. Je to díky obsažené látce diosgenin, která se používá při výrobě umělých forem estrogenu a napomáhá růstu nových prsních buněk. Dochází tak nejen k mírnému zvětšení velikosti, ale i jejich plnějšímu a pevnějšímu objemu, a to v každém věku. Stačí, když budete z pískavice pravidelně popíjet lahodný čaj, anebo si vyrobíte pastu, kterou budete prsa pravidelně masírovat.

Podporuje tvorbu mateřského mléka

Pískavici by si měly dopřávat po dohodě s lékařem i ženy po porodu. Vzhledem k obsaženým látkám se podílí na zvýšené tvorbě mateřského mléka u kojících žen. Nikdy by tuto bylinu však neměly využívat ženy těhotné, mohlo by dojít k nežádoucím stahům dělohy.

Prevence rakoviny

Pískavice je také doporučovaná jako výborný prostředek, kterým můžete předcházet riziku některých forem rakoviny. Rostlina zeslabuje buněčné linie, které se podílejí na vzniku této vážné nemoci. Jedná se nejen o rakovinu prsu, ale i slinivky, plic, tlustého střeva a u mužů prostaty. Pískavice je totiž kromě jiného značně bohatá i na selen.

Proti cholesterolu i zánětům v těle

Bylinka má také pozitivní vliv na nežádoucí zvýšený cholesterol, pomáhá při léčbě cukrovky a žaludečních a střevních poruch. Pískavice má silné antimikrobiální účinky a je i výborným bojovníkem proti mnoha zánětům v těle. Vzhledem k vysokému obsahu antioxidantů se podílí také na zpomalení procesu stárnutí.

Čaj z pískavice

Zdravý odvar z pískavice si můžete připravit z listů i ze semen. V druhém případě semínka rozmixujte na prášek a 2 čajové lžičky rozmíchejte v převařené vodě. Zhruba minutu míchejte a nechte 15 minut odstát.

Pasta z pískavice

2 polévkové lžíce prášku pískavice smíchejte s trochou vody a vytvořte hustou pastu. Naneste ji na prsa a alespoň 10 minut pokožku masírujte. Pak nechte pastu zaschnout a po 15 minut důkladně smyjte vlažnou vodou.

Zdroje: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, www.diastyl.cz, www.idnes.cz, www. magazin.biooo.cz