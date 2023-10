close info Profimedia

22. 10. 2023

Která bylinka pomůže rozproudit lymfu a harmonizuje hladinu hormonů po padesátce? Je to pískavice, která se vytratila z českých domácností, a přitom má toho tolik, co může nabídnout. A to nejen ženám po padesátce.

Zapomenutá pískavice řecké seno Pískavice řecké seno patří mezi dříve velmi dobře známé byliny, které skutečně upadly v zapomnění. Ale jen u nás. Rostlina pocházející ze Středomoří je v oblastech severní Afriky i Středního východu stále hojně používaná a zcela běžná. Koupíte jí zde v supermarketech i obchodech s kořením. U nás je k mání ve specializovaných obchodech s čaji či zdravou výživou. Sáčky mohou obsahovat jak celá zrnka podobná dohněda zbarvenému obilí, tak mletý prášek. Někdy je nabízena v kapslích či tabletách jako doplněk stravy. Jak připravit mletou pískavici řecké seno? Jednu z možností vám představí toto kratičké video z kanálu ManuTea – Sypané čaje z vybraných plantáží světa. Vězte ale, že i použití semen není nijak složité. Stačí několik semínek jen spařit vodou a pít jako čaj. Pískavice mírně barví do okrova a má charakteristickou zemitou chuť: Zdroj: Youtube Jak pískavice prospívá zdraví? Jak je patrné, z nevysoké rostliny se zpeřenými listy se používá hlavně zrno. Lze však užívat i nasušené listy a nať, které však nejsou běžně k dostání. Jako skoro každá léčivka i pískavice se používá proti nachlazení a zažívání. Mezi ty nejobyčejnější problémy, se kterými pomáhá, patří kašel nebo obtíže s trávením, respektive ovlivňuje peristaltiku čili rozpohybování střev. Sníží cholesterol a rozproudí lymfu Pozitivně podle vědců ovlivňuje také hladinu cholesterolu a krevní tlak, patrně tlumí projevy alergií a prospívá ledvinám. Zvláště přínosná je pro podporu funkce lymfatického čili mízního systému, na který mnozí z nás zapomínají. Nejde jen o proudění tekutin v našem těle, ale lymfatický systém také přímo souvisí s obranyschopností těla i zbavováním se toxinů. close info Profimedia zoom_in Z pískavice jednoduše připravíte čaj. Pískavice pro mladé ženy i starší muže Mladé i starší ženy užívají pískavici při menstruačních křečích, pro podporu libida, ale také po porodu. Pískavice totiž ovlivňuje nejen hormonální hladinu, ale také podporuje produkci mateřského mléka i urychluje poporodní hojení. Optimalizace hormonů také souvisí se zlepšením stavu kůže a růstem vlasů. V těhotenství se však pískavice nedoporučuje, protože může zvýšit riziko potratu, kontrakcí či předčasného porodu. I když je pískavice důležitá pro ženské zdraví, pomáhá také mužům. A to nejen jako afrodiziakum, ale také při problémech s erektivní dysfunkcí. Související články close Zdraví Nejúčinnější přírodní čistič ledvin a likvidátor dny: Tento obyčejný plevel je zdravotní zázrak close Zdraví Nejsilnější přírodní antibiotikum máte zřejmě ve špajzu a vůbec to netušíte. Zničí zánět za pár dní Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, medicinenet.com, bylinkyprovsechny.cz

