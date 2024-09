Zdraví jater je neuvěřitelně důležité. Podívejte se, který nápoj byste měli pít, aby vaše játra zůstala čistá a zdravá. Navíc má toto pití další benefity, například pro vaši pokožku.

Játra jsou největší trávicí žlázou ve vašem těle. Je to zásobní orgán, který ukládá železo, některé vitamíny a minerály, a hlavně se v nich tvoří bílkoviny krevní plazmy. Mají nezastupitelnou úlohu při detoxikaci organismu, takže je opravdu nesmírně důležité, aby vaše játra byla zdravá. Co tedy dělat pro to, aby vaše játra byla v perfektním stavu, a jak je pročistit? Podívejte se.

Youtube video, proč byste měli pít vodu s citronem, najdete na kanále COSMETICS & cosmetics:

Zdroj: Youtube

Játra

Onemocnění jater může mít více důvodů. První je, že se nemoc jater předává geneticky a koluje v rodině. Avšak jsou tu faktory, jako například nadměrná konzumace alkoholu, obezita, virová infekce nebo i věk, které mohou přispět k disfunkci jater.

Ať už se jedná o problém, který máte či nemáte na vině, vždy je tu naděje. A tou je, že játra jsou jediným orgánem v těle, který má schopnost regenerace. To znamená, že může opravovat poškozené buňky a regenerovat ty zdravé. Musíte jim ale trochu pomoci.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Voda s citronem pomáhá čistit vaše játra, jelikož citrony jsou skvělým zdrojem vitamínu C a antioxidantů.

Opravdu nezbytná věc, na kterou je třeba se zaměřit, je hydratace. Je to neuvěřitelně důležitý faktor pro udržení zdravých jater. Když totiž budete dehydratovaní, ovlivňujete tím spoustu funkcí, které vaše játra mají, především však jejich schopnost detoxikovat krev.

Proto nezapomínejte pít vodu. A když už budete u vody, je dobré do ní přidávat citronovou šťávu. Citrusy pomáhají stimulovat a propláchnout játra. Proto bude voda se šťávou z citronu pro vaše játra blahodárná.

Účinky vody s citronem

Kromě toho, že voda s citronem pomáhá čistit vaše játra, je v ní obsaženo spoustu látek, které nepomáhají jen játrům. Citrony jsou bohaté na vitamín C a antioxidanty. To je dobré i pro vaši pokožku.

Antioxidanty obsažené v citronech totiž pomáhají bojovat proti volným radikálům, které urychlují proces stárnutí pokožky. Pití vody s citronem nalačno tudíž pomůže vzhledu vaší pleti a vaše pokožka bude jemná a hladká.

Vitamín C je také naprosto nezbytný pro váš imunitní systém. Když si každý den dáte alespoň 5 sklenic vody s citronem, uvidíte, jak pozitivní účinky to bude mít nejen na vaše játra, ale na celé vaše tělo.

Zdroje: www.allnutrition.cz, www.businessinsider.com