Co udělá s tělem, když budete pít pivo každý den: Může být pivo lék?

Pivo považujeme za náš národní nápoj. Tento zlatavý mok zažene žízeň po vydatném obědě nebo si u něj posedíme s přáteli v hospodě. Tento alkoholický nápoj pro mnohé symbolizuje také zaslouženou odměnu po namáhavé práci. Co s vaším tělem udělá pravidelné pití piva?

Pivní národ

Každý Čech v roce 2020 vypil průměrně 135 litrů piva. Podle statistik to bylo nejméně od šedesátých let minulého století. Mohly za to především koronavirové restrikce a omezení provozu hospod a restaurací. I přesto Češi na svůj oblíbený nápoj nezapomněli. Zvýšil se prodej piva v plechovkách, především ležáků, tedy spodně kvašených piv se stupňovitostí 11° – 12°.

Pivovarnictví u nás

České pivo je považováno za nejlepší na světě. Má totiž dlouho tradici. První zmínka o pivu v Čechách pochází z roku 993. Tehdy nechal český biskup Vojtěch postavit benediktinský klášter na Břevnově, kde se začalo pivo vařit. V období středověku probíhá rozvoj měšťanského vaření piva, od 16. století ho vařila i šlechta. Významným předělem českého pivovarnictví bylo založení Měšťanského pivovaru v Plzni v roce 1842. Pivo z něj se stalo vzorem kvality pro ostatní pivovary. V roce 1869 se zrušilo propinační právo, které omezovalo zakládání nových pivovarů. Tím se odstartovala zlatá éra českého pivovarnictví, která trvala až do 2. světové války. V posledních letech je vaření piva i volnočasovou aktivitou. Hořký nápoj vaří nejen minipivovary, ale také nadšenci ve svých vlastních domácnostech.

Každý Čech v roce 2020 průměrně vypil 135 litrů piva. Zdroj: Goksi/Shutterstock.com

Pivo plné vitaminů

Aby sládek mohl uvařit pivo, potřebuje tyto tři základní suroviny: vodu, obilný slad a chmel. A samozřejmě se neobejde ani bez pivovarských kvasnic. Proto obsahuje řadu vitaminů, především skupiny B. Konkrétně vitamin B1 - thiamin, který štěpí sacharidy, čímž dodává tělu energii. Podporuje také trávení. Vitamin B2 - riboflavin přispívá k normální činnosti nervové soustavy, snižuje únavu a zlepšuje kvalitu pokožky a zraku. Vitamin B6 - pyridoin zase hraje důležitou roli v metabolismu a absorpci bílkovin. Pivo také obsahuje důležité minerály. Kromě draslíku a sodíku, které jsou zde v příznivém poměru, také chloridy, vápník, fosfor, hořčík a křemík. Látky, jako je niacin a kyselina listová zase podporují syntetizování tělesného tuku a cholesterolu či tvorbu červených krvinek.

Pití piva denně

„Střídmá konzumace piva snižuje riziko aterosklerózy, snižuje stres, podporuje krevní oběh, trávení a některé složky obsažené v pivu mají protinádorový a antibakteriální charakter," říká lékařka a výživová poradkyně Hana Mojžíšová. Potvrdily to některé studie na dospělých ženách a mužích. Pití piva také snižuje inzulínovou rezistenci. Rozsáhlý experiment s více než 70 500 účastníky spojil mírný příjem piva (14 nápojů týdně pro muže a devět nápojů týdně pro ženy) s až 50% nižším rizikem vzniku diabetu. Těžké a nárazové pití však může výhody piva zvrátit a naopak zvýšit riziko civilizačních nemocí, deprese a rakoviny. Způsobit nemoci jater a obezitu.

Pití piva podporuje trávení. Proto hrozí, že si k němu dáme i něco nezdravého. Zdroj: FotoDuets/Shutterstock.com

Pivo raději bez alkoholu

I když pivo obsahuje řadu zdraví prospěšných látek, je to stále alkoholický nápoj. „Denně můžeme doporučit maximálně dva půllitry u mužů a dvě třetinky u žen,“ říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven. Pokud bez lahodné hořké chuti nedokážete existovat, kombinujte konzumaci piva s nealkoholickými alternativami, tedy kvašenými nápoji z obilného sladu s nízkým nebo žádným obsahem alkoholu.

