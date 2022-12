Kolik toho vypijete před spaním? Pokud hodně, zaděláváte si na velký průšvih

Pokud chcete mít hluboký a klidný spánek, dodržujte pravidelně před spaním pár rituálů. Je dobré pít před spaním?

Dospělý člověk by měl přes den vypít okolo 1,5 l tekutin, jen je dobré dávat si pozor, co a kdy pít. Během noci je totiž lidské tělo nastavené na snížený výdej moči během spánku. Díky tomu se máte možnost ve spánku bez přerušení zrelaxovat 6 až 8 hodin.

Pitím před spaním se tento cyklus podle výsledků vědeckých studií bohužel narušuje. A právě nedostatek spánku má neblahý dopad na lidské zdraví. Nebezpečí je vystaven především kardiovaskulární systém, což se může projevit problémy s vysokým krevní tlakem, vysokou hladinou nezdravého cholesterolu, srdečními obtížemi, dokonce i karcinomem močového ústrojí. Neblahým doprovodným efektem je také přibírání na váze.

Jak si zajistit lepší spánek

Večer před spaním pijte v předstihu

Voda je pro náš organismus nepostradatelná a pro dobrou kondici a zdraví je nutné dodržovat správný pitný režim. Potřebujeme vodu na dostatečnou hydrataci celého organismu, a to především během dne. Naposledy byste se měli řádně napít tak 2 hodiny před spaním. Jinak si narušíte klidnou noc potřebou na toaletu. V tomto případě se pak špatně opět usíná.

Některé nápoje silně dehydratují a důsledkem je pak časté močení. Jedná se hlavně o kávu a některé druhy čajů s kofeinem, který má silné močopudné vlastnosti.

Pozor na některé druhy nápojů

Zpravidla většinu tekutin pijeme, abychom doplnili tělu chybějící vodu. Díky tomu dochází v těle ke správné fyziologické rovnováze. Jsou však nápoje, které naopak dehydratují a důsledkem je pak časté močení. Jedná se hlavně o kávu a některé druhy čajů s kofeinem, který má silné močopudné vlastnosti. Ve vysokých dávkách může způsobit náhlou dehydrataci organismu. Tento problém se tedy týká i energetických nápojů a coly.

S alkoholem je to podobné

Alkohol podle vědců značně snižuje kvalitu spánku. Funguje podobně jako kofein a vyvolává časté nucení na močení a odvodnění organismu. Tyto účinky se ještě mnohonásobně zvyšují v kombinaci s energetickými nápoji.

Přemýšlejte i u jídla

Konzumací těžkého jídla v nevhodnou hodinu se stimuluje mozek k výkonnosti, a tak nastávají situace, kdy se člověk v posteli převaluje ze strany na stranu a nemůže usnout. Stejně tak bude zaměstnán i váš trávicí systém a bude vás tížit nafouklé břicho. Stejně tak není vhodné jíst brzy před spaním ani lehké jídlo, organismus by měl být připraven na odpočinek a nutné metabolické procesy. Poslední jídlo je obecně doporučováno cca 2 až 3 hodiny před ulehnutím.

Odložte mobily a počítače

Tyto elektronické přístroje nadměrně stimulují mozek, který by měl být před spaním v klidu. Nevhodné je i vnímání modrého světla, které potlačuje tvorbu spánkového hormonu a narušuje takzvané vnitřní hodiny těla. Mozek tak nedostává informaci, že je čas ke spánku. Proto vypněte veškerou elektroniku alespoň hodinu před spaním.

Usínejte s klidnou hlavou

Nenoste si sebou do ložnice celodenní starosti. Jakmile ulehnete na lůžko, uvolněte se a párkrát se zhluboka prodýchejte. Odložte veškeré myšlenky, které by zbytečně narušovaly kvalitu usínání a spánku. Minimálně hodinu před odchodem do ložnice si navozujte jen příjemné a relaxační myšlenky.

Nenoste si sebou do ložnice celodenní starosti. Odložte veškeré myšlenky, které by zbytečně narušovaly kvalitu usínání a spánku.

Vyhněte se aktivnímu pohybu

Pokud patříte mezi sportovce a rádi se hýbete, vyhněte se aktivnímu pohybu zhruba 3 hodiny před spaním. Jakákoliv velká fyzická aktivita těsně před spaním váš organismus nabudí a vy nebudete moci „zabrat“ a oddychovat v hlubokém spánku. Raději si naordinujte podvečerní procházku na čerstvém vzduchu.

