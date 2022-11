Umíte správně pít? Zapíjet jídlo je nejčastější chyba, která se nevyplácí

Neklouže vám jídlo do krku, tudíž ho zapíjíte velkým množstvím tekutin už při jeho konzumaci? Možná děláte chybu. Podle některých vědeckých studií tak hrozí nejen bolesti břicha, ale i plynatost, což jistě nechcete.

V průběhu dne by každý dospělý člověk měl vypít minimálně dva litry tekutin, nejlépe pak čisté vody. Je zdravější se napít před jídlem, během něj, anebo až po něm? Prozradíme vám, co je zdravé a co škodí.

Odborníci říkají, že bychom se měli napít, než začneme jíst. Ideálně tak čtvrt hodinky před jídlem a ne příliš mnoho. Několik skleniček vody nastartuje trávicí procesy, uvolní se trávicí enzymy, které rozkládají škroby a štěpí bílkoviny. Tím se připraví tělo na trávení. Napít se před jídlem znamená i to, že se vyhnete přejídání a obrovské žízni po jídle.

Do vody si přidávejte citrón a mátu. Zdroj: Profimedia

Napijte se čtvrt hodiny před jídlem

Rodiče měli pravdu, když vám říkali, že se nemáte nalévat během oběda a věděli proč. Vypijte maximálně pár doušků. Poté, co se začne jíst, vyšle slinivka trávicí šťávy do dvanáctníku, které tam čekají, až se k nim ze žaludku začne uvolňovat to, co vytráví. Pokud ale vypijete hodně vody, proteče skrz žaludek rovnou do dvanáctníku a tyto trávicí šťávy spláchne. Není jich pak dost na trávení a vy si tak zaděláváte na problémy. Hrozí plynatost, nadýmání, bolesti břicha a také organismus nezíská tolik živin z potravy.

Pijte tedy vodu přibližně čtvrt hodiny před jídlem, což podpoří uvolnění enzymů štěpících škrob a bílkoviny. Tělo pak bude připraveno na příjem potravy a její následné trávení. Samozřejmě se ale během jídla klidně trochu napijte, jen to nepřehánějte. Doušek vody vám totiž například pomůže rozmělnit velké kusy potravy.

Více záleží na tom, co jíte, než zda jídlo zapíjíte. Zdroj: Shutterstock.com

Jídlo vždy pořádně rozkousejte

Pokud pijete při jídle, dodržujte raději následující pravidla. Nejprve sousto důkladně rozkousejte, podpoříte tak tvorbu slina a nebudete muset pít tolik. Povoleno je maximálně 100 ml během jídla. Do vody přidejte citrón pro lepší trávení. Voda by navíc neměla být příliš studená, ale spíše vlažná. Pijte malé doušky a opravdu jen nezbytné množství.

Pití po jídle není také příliš doporučováno. Organismus totiž potřebuje nějaký čas, aby se s potravou vypořádal. Přizpůsobuje tomu tvorbu slin, enzymů, kyselin, žluči i trávicích šťáv. Když se napijete, do těchto tekutin dostanete vodu, tudíž je naředíte, což není příliš žádoucí. Pít byste tedy měli dle odborníků nejdříve půl hodiny po jídle, ale ideální je hodinka. Pokud máte žízeň dříve, pijte jen menší množství tekutin.

Zdroj: www.prozeny.cz, www.eurozpravy.cz, www.idnes.cz