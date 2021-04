Co udělá s tělem, když budete pít každé ráno sklenici vody s lžičkou soli?

O léčivých účincích mořské vody už jistě všichni slyšeli. Moře zahojí rány, zmírní ekzém, vyhladí pleť. Donedávna však nikdo nedoporučoval užívat slanou vodu vnitřně. Je to nebezpečné, nebo to může organismu prospět?

Čím dál více webů zabývajících se zdravým životním stylem kopíruje návod, jak si poránu pročistit střeva za pomoci slané vody. Ve sklenici teplé vody rozmícháte lžičku jedlé mořské soli a roztok vypijete na lačný žaludek. Tuto kúru opakujete každé ráno po dobu sedmi dnů, pak ji na týden přerušíte.

Zastánci slané terapie poukazují na prospěšné minerály, které mořská sůl přirozeně obsahuje: kromě sodíku je to také draslík, vápník, fosfor, hořčík a síra. Požitím slaného roztoku si prý tyto látky doplníme v organismu, a navíc tím rozpohybujeme střeva, což ocení zejména jedinci trpící chronickou zácpou. Pití slané vody se někdy doporučuje i k vyplavení škodlivých prvků z těla jako součást detoxikace. (Zdroj: www.thejoint.com)

Může vás zajímat Zdraví Onemocnění ledvin nebolí. Jaké jsou příznaky toho, že nefungují správně? Zdraví Sůl nad zlato? Přebytek sodíku škodí, ale jeho nedostatek také

Odborníci jsou však k těmto závěrům skeptičtí. Ačkoli vesměs potvrzují, že slaná voda na lačno skutečně urychluje pohyb stolice, k léčbě zácpy stále raději doporučují tradiční receptury: zvýšený přísun vlákniny obsažené v ovoci a zelenině plus pití množství čisté vody (bez příměsi soli).

Slané vodě se přičítají účinky na činnost střev. Zdroj: Shutterstock.com

Co se tedy skutečně stane, když budeme pít denně vodu s mořskou solí? Někomu to usnadní vyprazdňování, ale podle studií tento výsledek nezaznamená každý. Naopak se může dostavit nevolnost až zvracení, žaludeční křeče i pocity dehydratace. V takovém případě je nutné vypít hodně tekutin, aby se sůl v těle více naředila a mohla být co nejdříve vyloučena močí.

Experimentů s pitím slané vody by se měli vyvarovat zejména lidé trpící nemocemi ledvin, protože právě tento orgán sůl nejvíce zatěžuje. Nezkoušejte to ani v případě, že máte vysoký tlak, problémy se srdcem nebo cukrovku. Raději uposlechněte rady svého lékaře, který vám nejspíš doporučil, abyste solili co nejméně.

Zatím nebylo vědecky prokázáno, jakým způsobem slaná voda ovlivňuje vnitřní prostředí střev a zda nás může skutečně zbavit toxinů a parazitů. Existuje jen podezření, že by mohla narušit přirozenou mikroflóru obsahující bakterie potřebné ke správnému trávení. Ačkoli tato domněnka nebyla potvrzena, ke slané kúře se doporučuje připojit i konzumaci probiotik, které mikroflóru obnoví. (Zdroj: www.healthline.com)