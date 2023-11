Už jste asi slyšeli, že někdo z vašeho okolí podlehl trendu pití teplé vody po ránu. Jiní nedají dopustit na vodu s citronem nebo okurkou. Nedivte se. Určitě to jejich zažívání jen prospívá. Proč to tak je?

Co na té vodě s citronem všichni mají?

Jednoduchý ranní rituál se čas od času dostane na světlo boží, když jej zmíní celebrita, lékař nebo propagátor holistického způsobu života. Pití teplé vody s citronem vám možná nezmění život, ale rozhodně neublíží. Je to vynikající způsob, jak začít den. Vaše tělo i hlava to jen ocení. Povíme vám proč!

Není to zázrak ani pověra. Podívejte se, co říká o konzumaci teplé vody s citronem autor videopříspěvku z YouTube kanálu Medical Centric.

Zdroj: Youtube

Voda s citronem jako balzám pro tělo

Co čekat, pokud budete pít denně teplou vodu s citronem? Rozhodně přispějete k hydrataci vašeho těla. Teplá voda sama o sobě nijak chutná není a mnozí ji pijí jen s odporem. Citron vodu příjemně ochutí a nemusí ho být nijak velké množství. Nicméně se doporučuje šťáva z půlky citronu.

Teplá voda navíc napomáhá vstřebávání vitaminu C z citronu, který zase posiluje imunitu a působí jako silný antioxidant. Přírodní enzymy v citronu podporují také detoxikační procesy, což prospívá zdraví celého těla. Citron i voda jsou důležité pro zdraví pokožky a ta se díky tomu jeví mladistvější a projasněná.

Pokud se snažíte hubnout, jakákoli voda je vždy plus, a to především před jídlem. Kyselina citronová přirozeně se vyskytující v citrusech by měla také pomoci s odbouráváním tuků. Velmi teplá voda napomáhá také vyprazdňování a je to rozhodně nejšetrnější z možných způsobů.

close info Shutterstock zoom_in Na množství záleží. Aby citron opravdu pomohl, užívejte jeho šťávu pravidelně. Denně alespoň z jedné poloviny plodu.

Pohladí i duši

Víte, že konzumace vody s vymačkanou šťávou z poloviny citronu pohladí i vaši duši? Ze studie „Vliv změn v příjmu vody na náladu lidí, kteří pijí hodně a málo vody“ z roku 2014 založené na výzkumu ve Francii a na Kalifornské univerzitě v San Francisku také vyplývá, že teplá voda s citronem po ránu vám zlepší náladu a snižuje pocit stresu.

Je to docela prosté, nevyžadujet to zapření ani speciální ingredience a přece teplá voda s citronem pomáhá víc než dost. Pár takových zdravých návyků a budete se cítit o dvacet let mladší!

Zdroje: healthline.com, ncbi.nlm.nih.gov, nestarnuzraju.cz