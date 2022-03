Kohoutková voda vám může ničit zdraví: Nedělejte zbytečné chyby při pití vody

Jaká voda je zdravá? I v tomto ohledu se najdou zástupci odlišných názorů, tak jak je to u všeho. Je kohoutková voda zdravá, nebo je naopak lepší ta balená?

Kdo prodává zdravou vodu?

Názor, že vodárenské společnosti propagují pitnou vodu na úkor lidského zdraví, má v dnešní době jistě mnohé zastánce. Především v posledních letech se lidé čím dál častěji brání proti informačním tokům velkých společností, státních institucí a dalších.

Stejně tak je ale možné označit za manipulátory všechny firmy, které prodávají balenou vodu. Všichni chtějí prodat, ne? Co si o vodě a zdraví myslí odborníci?

Co říká o zdraví a vodě hydrochemik?

Například švýcarský vědec Matthias Mend pro Radiožurnál uvedl, co jsou podle něj důležité informace ohledně vody a jejího dopadu na zdraví. Pokud máte pocit, že je vhodné mít i názor zvenčí, pak by vás argumentace vědce a autora publikace o vodě a lidském organizmu mohla zajímat. Mend se ve svém rozhovoru dotkl všech bodů, které jsou trnem v patě výrobců balené, ale i kohoutkové vody.

Pitná zdravá voda

Hned na úvod rozhovoru pro Radiožurnál Mend poznamenal: „Voda, která neteče tak jako v přírodě v potoce, ztrácí svoji kvalitu. Pokud teče jen pomalu, kvalita se zhoršuje, ale nejhorší je, pokud stojí. Nakonec se nedá ani pít.” Z tohoto jednoduchého vysvětlení dál hydrochemik odvíjí i své úvahy o vodě a jejím vlivu na zdraví.

Voda je kvalitnější, pokud teče. V případě, že se zastaví odběr z vodovodního řádu, pak hrozí množení bakterií. V tomto případě zmiňuje Mend především Listerii monecytogenes, která způsobuje listeriózu. Tou se ročně nakazí stovky lidí a ročně jí podlehne zhruba šesti pacientů.

Nejen leisteria, ale také další bakterie či viry jsou důvodem k tomu, proč je voda chlorovaná. Množství chloru je závislé na kvalitě vody, a i když jde o fakticky nebezpečný jed, množství chloru je samozřejmě striktně dané. Mend poukazuje také na to, že voda v Evropě je vesměs dobré kvality a také normy jsou zde dodržovány a vynucovány. Chlor navíc není nic, s čím by se naše tělo jinak nesetkávalo. Je v malém množství obsažen i v potravinách, ve velkém množství jej lijeme do bazénů. Vystavení se chloru ve formě plynu souvisí s onemocněním plic a zubů, nicméně ani toto extrémní a dlouhodobé vystavení chloru nemá za následek onemocnění jako je například rakovina.

Problém balené vody spočívá v tom, že je stojatá. Zdroj: giorgio arnau / Shutterstock

Podle Menda spočívá problém balené vody právě v tom, že je stojatá. Stočená před dny, týdny, či měsíci, vystavená střídavě horku, zimě, případně slunečním paprskům. I pokud jsou striktně dodrženy hygienické normy a ve vodě se nemůže nic množit, v případě balené vody je jejím hlavním nepřítelem hlavně plastový obal. Ten prokazatelně zdraví ohrožuje, a to především během dlouhého skladování.

Další zajímavostí je, že v Evropě jsou standardy pro kohoutkovou vodu vyšší, než bývají pro vodu balenou.

Co to tedy všechno znamená? Pokud vás kvalita vody děsí, zjistěte si prostá fakta. Chcete-li pít balenou vodu, dbejte na dobu jejího skladování. Minerály obsažené ve vodě jsou přínosné, ale nemusí být vhodné z dlouhodobého hlediska. Pitná voda z vodovodu je rozhodně chemicky upravovaná, ale ve srovnání s vodou balenou běžně obstojí. Pokud vás od konzumace vody z kohoutku odrazuje právě chlor, můžete se ho zbavit povařením vody, odpařením nebo například použitím vitamínu C, respektive kyseliny askorbové.

Zdroje: www.aazdravi.cz, radiozurnal.rozhlas.cz