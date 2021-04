Jak zbrzdit počínající plešatost u mužů přírodními cestami

Na vzniku pleši se u mužů do velké míry podílí genetika a hormonální nerovnováha, což samo o sobě naznačuje, že se s ní jen těžko bojuje. Přesto existují cesty, jak vypadávání vlasů zpomalit, a vůbec nemusí jít o drahé kosmetické přípravky.

Počínající plešatost se obvykle projevuje zvětšujícími se kouty nebo řídnutím vlasů na temeni hlavy. Nejčastěji je to následek zvýšené citlivosti vlasových folikul na dihydrotestosteron, tedy látku, která vzniká jako vedlejší produkt hormonu testosteronu.

Padání vlasů však může být u mužů způsobeno i jinými faktory, například autoimunitním onemocněním nebo určitými léky. Problém je proto třeba zkonzultovat s lékařem, který stanoví jeho příčinu a podle toho navrhne i léčbu, je-li možná. Mezitím se můžete pokusit zbrzdit proces plešatění vlastními silami.

Strava

Vypadávání vlasů může souviset s nedostatkem některých vitamínů a minerálů, které mají za úkol udržovat vlasy zdravé a pevné. Jde zejména o zinek, jehož deficit vyřešíte pravidelnou konzumací mořských plodů, dýňových semínek, červeného masa, vaječných žloutků, luštěnin a ovesných vloček. Pro zdraví vlasů je důležité rovněž železo a biotin, označovaný také jako vitamín B7.

Zajímavostí je, že nedostatek biotinu nebývá způsoben ani tak nesprávnou výživou, jako konzumací syrového bílku. Ten totiž obsahuje protein avidin, který na sebe v tlustém střevě biotin naváže a vyloučí ho spolu se stolicí. Trápí-li vás ustupující kouty, rozhodně tedy nejezte vejce v syrovém stavu, ale vždy je tepelně upravte.

(Zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/biotin-malo-znamy-vitamin.htm)

Vlasům prospívá strava bohatá na zinek a železo. Zdroj: Shutterstock.com

Stres

Nejen mužům, ale i ženám se stává, že jim začnou vypadávat vlasy v důsledku vážné stresové situace nebo dlouhotrvající psychické nepohody. Stres lze zmírnit například pravidelným cvičením, poslechem hudby nebo jógou a meditací. Tělu dopřávejte dostatek spánku, omezte kouření a alkohol.

Masáž hlavy a bylinky

Podle jedné japonské studie se dají vlasové folikuly stimulovat masáží. Pokud si budete každý den po dobu 4 minut jemně masírovat hlavu, vlasy by měly během dvou let zhoustnout. Efekt může být ještě výraznější, když do masáže zapojíte rozmarýnový olej nebo šťávu z cibule. Účinky rozmarýny byly zatím úspěšně otestovány jen na myších a není jisté, zda budou fungovat i u člověka. Lidová medicína však tuto bylinu ve vlasové kosmetice vyzdvihuje.

(Zdroj: https://www.healthline.com/health/hair-loss-treatments-for-men#alternative-remedies)