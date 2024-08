close info Profimedia / Profimedia

Kristýna Stoklásková 3. 8. 2024 clock 4 minuty video

Máte v lednici sýr, který je kousek plesnivý, vy ho odkrojíte a zbytek sníte? Co se potom stane ve vašem těle? A proč byste to neměli dělat? Konzumace plesnivých potravin, i když jsou částečně odkrojené, může vést ke zdravotním problémům kvůli přítomnosti mykotoxinů. Co tyto toxické látky způsobují?

Plísně jsou mikroorganismy, které se často vyskytují v půdě, ale mohou také infikovat potraviny. Některé z nich produkují mykotoxiny, což jsou jedovaté látky, které mohou mít vážné důsledky pro lidské zdraví. Tyto toxiny vznikají jako obranný mechanismus plísní, aby si udržely své místo na hostitelských rostlinách. Když sníme potravinu kontaminovanou mykotoxiny, tyto látky mohou poškodit naše orgány, jako jsou játra, ledviny, mozek a trávicí systém. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Národní zemědělské muzeum – Mykotoxiny: jed i lék Zdroj: Youtube Co způsobí toxické látky v těle Problém s mykotoxiny je, že jejich účinky nejsou vždy okamžitě zřejmé. Mohou způsobit oslabení imunitního systému, alergie, problémy s dýcháním, nebo dokonce ovlivnit reprodukční schopnosti. U zvířat mohou tyto toxiny způsobit snížení produkce a zvýšení úmrtnosti. V našich podmínkách jsou nejčastěji spojovány s plísněmi rodu Fusarium a Alternaria, které napadají plodiny jako pšenici a ječmen a mohou vést k jejich poškození. Plísně Plísně, jako je Aspergillus, Fusarium a Penicillium, se mohou množit v nevhodně skladovaných potravinách a produkovat různé mykotoxiny. Například aflatoxin B1 je jedním z nejsilnějších přírodních karcinogenů. Nejčastěji se vyskytuje v potravinách, které byly špatně skladovány v teplém a vlhkém prostředí. Při dlouhodobé konzumaci může způsobit rakovinu jater. Krátkodobé vystavení vysokým dávkám může vést k akutní otravě, která se projevuje selháním jater, poškozením ledvin a smrtí. Typicky ho najdeme v oříškách, zejména arašídech, kukuřici, obilninách, sušeném ovoci a některých kořeních. Ochratoxiny se mohou vyskytovat v obilninách, kávě, sušeném ovoci, vínu a vínovici, koření a mase a masných výrobcích. Tyto toxiny mohou poškozovat ledviny a oslabovat imunitní systém. Navíc mohou způsobit karcinogenní účinky a poruchy vývoje. Proto je důležité dbát na správné skladování potravin, aby se minimalizovalo riziko jejich kontaminace těmito nebezpečnými látkami. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Problém s mykotoxiny je, že jejich účinky nejsou vždy okamžitě zřejmé. Mohou způsobit oslabení imunitního systému, alergie, problémy s dýcháním, nebo dokonce ovlivnit reprodukční schopnosti. Plíseň v jogurtu může být velkým problémem, protože signalizuje, že produkt byl kontaminován mikroorganismy, které mohou produkovat nebezpečné toxiny. Plíseň se může objevit na povrchu jogurtu, pokud byl vystaven vzduchu nebo špatně skladován. Konzumace plesnivého jogurtu může vést k různým zdravotním problémům, včetně zažívacích potíží, alergických reakcí a v závažnějších případech i k otravě mykotoxiny, které mohou oslabit imunitní systém a poškodit vnitřní orgány, jako jsou játra a ledviny. Užitečná plíseň Existují i plísně, které jsou pro nás užitečné, například ty, které se používají při výrobě sýrů jako Niva nebo Hermelín. Plísně také hrály klíčovou roli v objevu antibiotik, například penicilinu. První objevené antibiotikum, penicilin, bylo náhodně objeveno v roce 1928 skotským vědcem Alexandrem Flemingem. Při práci s bakteriemi si Fleming všiml, že plíseň Penicillium notatum zničila okolní bakterie na Petriho misce. Tento objev vedl k vývoji penicilinu, který se stal průlomem v léčbě bakteriálních infekcí. Během druhé světové války se penicilin začal masově vyrábět a používat, čímž zachránil miliony životů a zahájil novou éru v medicíně, éru antibiotik. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Plesnivé potraviny nekonzumujte a ihned je vyhoďte. Plísně a mykotoxiny mohou pronikat do celého potravinového produktu, takže odstranění viditelné části plísně není dostatečné. Odkrojit nebo vytřídit nestačí Navzdory tomu je velmi důležité plesnivé potraviny nekonzumovat a ihned je vyhodit. Plísně a mykotoxiny mohou pronikat do celého potravinového produktu, takže odstranění viditelné části plísně není dostatečné. Mykotoxiny jsou často odolné vůči vysokým teplotám, takže vaření nebo pečení kontaminovaných potravin nezajistí jejich bezpečnost. Abychom předešli problémům s plísněmi v našich domovech, je důležité správně skladovat potraviny, udržovat čistotu v lednici a kontrolovat vlhkost. Každá plesnivá potravina může uvolňovat spory, které mohou kontaminovat další potraviny a představovat zdravotní riziko. Je důležité věnovat pozornost správnému skladování potravin a pravidelně kontrolovat jejich stav. Likvidace plesnivých potravin a prevence šíření plísní pomáhá chránit naše zdraví před nebezpečnými mykotoxiny. Opatření zahrnují nejen správné skladování, ale také pravidelnou kontrolu a likvidaci plesnivých potravin, aby se zabránilo šíření toxických mikroorganismů. Související články close Zdraví K čemu vede předávkování selenem? video close Zdraví Nemoci a infekce číhající na zahradě: Dávejte si pozor na práci s půdou, zvířata i hmyz video Zdroj: izahradkar.cz

tag Jed Jídlo Jogurt Obilniny Plíseň Toxin

