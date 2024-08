Čas je nepřítel ženské krásy. Aby ne, vždyť způsobuje šednutí (a vadnutí) pleti a spoustu dalších vrásek. Jak proti němu můžete bojovat?

Mládí je krásný čas. Ale bohužel krátký a než si ho stačíte pořádně užít, tak zmizí. Podle dnešních tabulek se „mladý věk“ definuje do 40 let věku. Pak už začíná střední věk a na záda vám dýchá stáří…

Vyrovnat se s tím, že krásnější část života máte za sebou, je těžké. Proto spousta čtyřicátníků a padesátníků zažívá „krizi středního věku“, kterou korunuje i touha (a potřeba) užít si poslední záblesky mládí… A to popravdě není snadné…

Boj o krásu

Říká se, že muži kolem padesátky chytají „druhou mízu“, rozvádí se a mívají mladší partnerky. U žen zase vzrůstá touha po lepším vzhledu. Příroda ale těmto nešťastnicím hází klacky pod nohy. Hormonální změny v těle přináší nejenom kila navíc, ale i povislou pleť, úbytek vlasů a ztrátu mladistvé jiskry.

„Musím se o sebe starat čím dál víc,“ přiznává pěstěná padesátnice Mirka, která za péči o svůj vzhled utrácí měsíčně tisíce korun. Efekt je sice trochu vidět, ale na to, kolik jednotlivé procedury stojí (kosmetička, pedikérka, manikérka, fitness trenér), je to málo.

Pomoc ze zahrádky

„Proto jsem se rozhodla si dát v létě trochu pohov a využít přírodní zdroje,“ říká brunetka s odkazem na svou babičku, která si sama vyráběla ovocné (nebo zeleninové) pleťové masky, bylinné vody a další zkrášlující přípravky.

„Na internetu jsem nastudovala spoustu informací o pleťových maskách a samotnou mě připravuje, jak jsou levné a jednoduché. Některé stačí „upatlat“ z jedné, jiné ze dvou nebo tří surovin. Mojí favoritkou je maska ze semen cukety, která zjemňuje a vyhlazuje pleť,“ říká Mirka. Vyzkoušejte ji i vy…

close info Profimedia zoom_in Cuketová semínka vaši pleť zvláční.

Cuketová maska

Na výrobu masky potřebujete dvě vrchovaté lžíce cuketových semen, které vložte do mixéru a rozmixujte na kaši. Pak stačí do směsi přidat pět lžic smetany a zkrášlující přípravek je na světě! Masku nanášejte v jedné vrstvě na očištěnou pleť.

Nechte ji zhruba 20 minut působit a poté ji spláchněte vlažnou vodou. Cuketová semínka obsahují spoustu minerálů (železo, fosfor, hořčík a měď) a vitaminy A, C, P, K a B. Pro vaši pleť to znamená jediné – více vláhy, výživy a vyhlazení vrásek. A to je důvod, proč byste měli tuto masku vyzkoušet!

Banán s medem

Pokud byste chtěly změnu, můžete vyzkoušet i směs z 1 rozmačkaného banánu. Výhodou tropického plodu je jeho obsah minerálů (zejména draslíku a křemíku), které zlepšují pevnost a vláčnost pokožky.

Zanedbatelný není ani přítomný vitamin E, který funguje jako přírodní elixír mládí a oddaluje vznik vrásek. Příprava je jednoduchá: Stačí rozmačkat banán, nanést ho na čistý obličej a počkat 20 minut, ať se jeho výživový potenciál do pokožky vstřebá… Pak pleť umyjte a osušte ručníkem. Bude krásně hladká...

