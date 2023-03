Zahleněné průdušky a plíce: Hlenu vás zbaví bylinka, která kvete už teď v březnu

Dokonalost matky přírody může brát dech. Vy si jej ale vzít nedejte. Naopak s pomocí přírody o něj pečujte. Nasbírejte si krásně kvetoucí bylinku, která vám pomůže se znovu volně nadechnout, posílí plíce a průdušky. Vsaďte na plicník lékařský. Jaké jsou jeho účinky?

Ze zimní půdy začíná nesměle vykukovat již začátkem března. Má nádherné drobné fialové květy. Někdo by mohl namítnout, že vzdáleně připomíná petrklíč, vždyť se mu tak i přezdívá. V některých zemích je znám jako petrklíč z Jeruzaléma. Nenechte se ale splést, léčivka s nachovými kalichy se jmenuje plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) a má nebývale silné léčivé účinky, jak už jméno bylinky napovídá, na plíce.

Plicník si díky nádherě barevným květům nespletete. Zdroj: 123rf

Oblíben už v minulosti

Pro sílu a blahodárné účinky na zdraví si plicníku cenili i ranhojiči a lékaři již v 18. století. Tehdy se využíval hlavně v podobě odvaru z květů a listů proti plicním chorobám. Účinky plicníku na lidské zdraví nedávno potvrdily i vědecké studie.

Kde se dá plicník sbírat dnes, jak přesně vypadá a jak se dá využít, se podívejte ve videu:

Bylinku s nachovými květy můžete sbírat hned ve dvou obdobích. Nejprve se připravte na čerstvé květy a stonky. Po druhé na plicník běžte po jeho odkvětu, tehdy se zaměřte na sběr listů. Pokud se jej rozhodnete sušit, můžete všechny části bylinky smíchat dohromady, pamatujte ale, že květy jsou účinnější než stonky a listy. Netroufnete-li si na samosběr rostlinky, nezoufejte. Léčivka se dá sehnat i v lékárnách a specializovaných obchodech. A teď už konečně k tomu, co krásná rostlinka všechno dokáže.

Bylinka pomůže zmírnit i projevy astmatu. Zdroj: 123rf

Dejte si šálek čaje z plicníku

Asi nejhojněji se z plicníku dělá léčivý čaj. Jeho pomoc oceníte snad při všech onemocněních dýchacího ústrojí. Výrazně vám uleví při astmatických obtížích, zatočí ale i se zahleněním plic nebo s dráždivým kašlem. Dopřát si jej můžete i v případě vážnějších obtíží a nemocí, tedy jako podpůrnou léčbu při zápalu plic nebo při těžkém zánětu průdušek.

A jak se čaj z plicníku připravuje? Nejúčinnější je v kombinaci s ještě několika jinými léčivkami. Do konvice tedy nasypejte půl lžičky sušeného plicníku, lžičku listu jitrocele, půl lžičky listu podbělu a půl lžičky přesličkové natě. Zalijte vroucí vodou a nechejte 15 minut po pokličkou louhovat. Čaj pak popíjejte během dne.

Poradí si i s bolestmi břicha. Zdroj: 123rf

Plicník pomůže i při zažívacích potížích

Ochrana a péče o plíce však není zdaleka to jediné, co plicník umí. Dokáže zklidnit i potíže se zažíváním. Pomáhá totiž regenerovat sliznice trávicího ústrojí a tím pečovat o střeva i žaludek, zejména pokud jsou podrážděné od užívání nejrůznějších léků, návykových látek, nebo jen nevyhovující stravy.

Pozor!

Jediné, na co si dát u plicníku musíte dát pozor, je skutečnost, že ovlivňuje srážlivost krve, zvyšuje ji. Zároveň platí, že je to bylinka s velmi silnými léčivými účinky, tudíž byste plicník neměli užívat déle něž čtrnáct dní v kuse. Vyhnout by se mu měly i těhotné ženy a děti mladší pěti let.

