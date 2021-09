Trápí vás plíseň na nohou? Pomoct může jedna běžná kuchyňská ingredience

Kožní mykóza je nepříjemné infekční onemocnění vyvolané houbami, které se často usadí na lidských nohou. Přestože se lidově nazývá plíseň, jejím původcem jsou nejčastěji dermatofyty nebo kvasinky. Jakmile se objeví, zakročte okamžitě. Skvělým pomocníkem je ocet!

Pod slovem plíseň si spousta lidí představí něco nečistého, zanedbaného, nehygienického. Není to tak. Můžete být ztělesněná čistota, a snadno k ní přijdete jako slepý k houslím. Problém je, že infekce často není odhalena včas a není hned léčena. Z prosté plísně na nohou pak mohou vzniknout i závažnější problémy.

Nohy potřebují dýchat

Někoho mykóza trápí častěji a opakovaně, jiný se jí úspěšně vyhýbá. Plíseň si klidně můžete přinést i z obchodu s obuví. Pokud si před vámi někdo zkoušel boty a byl nositelem tohoto onemocnění, nejste daleko od toho, aby se usídlilo i na vašich nohách. Stejné nebezpečí číhá i na koupalištích, plovárnách či ve veřejných sprchách.

Plíseň miluje vlhké prostředí a zároveň nízký přístup kyslíku. Pocení chodidla v botě je tak pro tvorbu plísní naprosto ideální. Pokud bota není dobře odvětrávána a noha se extrémně potí po dlouhý časový úsek, dostává tato obtěžující choroba přímo živnou půdu, aby se na končetinách vyskytla. Větší riziko je v případě zimní obuvi. Pokud máte takovou obuv na nohou v prostorách interiéru příliš dlouho, plíseň může vzniknout i během několika hodin.

Jestliže je plíseň v počáteční fázi, použijte na ni snadno dostupné a zároveň velmi účinné prostředky. Nejoblíbenější je ocet, může být i jablečný. Zdroj: profimedia.cz

Jak se plísni vyhnout a nedat jí šanci

Během léta je to jednodušší, stačí chodit v sandálech nebo v jiných v botách, které dobře větrají. Ale i v zimě můžete dát vašim nohám správnou péči a předcházet tak mykotickým nepříjemnostem. Nevhodné jsou uzavřené sportovní boty nebo obuv z umělých materiálů. Pokud nosíte uzavřené kožené boty, je dobré se v práci přezout například do pantoflí. Odborníci doporučují nosit bavlněné ponožky namísto ponožek s vysokým podílem umělých vláken, ve kterých se noha více potí. Dobré je vyměnit zpocené bavlněné ponožky během dne za suché. Boty by se po každém vyzutí měly nechat důkladně vyschnout, případně je vhodné je vystřídat a také vystříkat dezinfekčním prostředkem, který je to k tomu určený.

Jak poznáte, že vás mykóza navštívila

Začínající plíseň ve většině případů zpozorujete mezi prsty, kůže je zarudlá, svědí a pálí. Napadá také nehty a může se rozšířit i na chodidla. Čím dříve plíseň nohou začnete léčit, tím lépe. Jedná se totiž nejen o zdravotní problém, ale i o problém společenský. Plíseň na nehtech rozhodně nevypadá dobře, natož pak v otevřených lodičkách nebo sandálech. Často se ji tak mnozí z nás snaží skrývat, což plísni jen prospívá.

Smíchejte ocet s vodou v poměru 1:2 a nohy v tomto roztoku namočte každý den na 20 minut. Zdroj: profimedia.cz

Přírodní řešení a domácí léčba

Jestliže je plíseň v počáteční fázi, použijte na ni snadno dostupné a zároveň velmi účinné prostředky. Nejoblíbenější je ocet, může být i jablečný. Jednoduše smíchejte ocet a vodu v poměru 1:2 a nohy v tomto roztoku namočte každý den na 20 minut. I když plíseň ustoupí, opakujte postup 2 až 3x týdně. Ocet je přírodní antibakteriální činidlo, které vás plísně a infekcí zbaví zcela přirozeně.

Dalším skvělým přírodním řešením je čistý tea tree olej. Jakmile si umyjete nohy, pečlivě je osušte a aplikujte olej na všechna postižená místa. Můžete nohy předem namočit v teplé vodě po dobu dvaceti minut a poté za pomoci vatového tamponu aplikovat olej na místa postižená infekcí a poté je zajistit pomocí obvazu. Nechte působit tak 1 hodinu a náledně nohy opláchněte vlažnou vodou. Opět platí pravidlo, že je nutné postup opakovat do té doby, než infekce zcela zmizí. Pokud se plíseň nohou stále vrací, je dobré navštívit dermatologa, který určí další léčbu.

Zdroje: www.casopisroots.cz, www.jenzeny.cz, www.aazdravi.cz