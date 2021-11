Jak proti plísním nohou a nepříjemnému zápachu bojovaly naše babičky?

Zápach a plíseň nohou patří mezi nepříjemná onemocnění. Projevuje se především v podzimních a zimních měsících. Vlhké prostředí a uzavřené boty jsou ideálním prostředím pro rozvoj mikroorganismů. Jak zabránit rozvoji plísní na nohách pomocí babských rad?

„Táto, ty ses zul!" Legendární filmová hláška bohužel sedí na většinu populace, která se po dlouhém pobytu v práci a cestě domů v sychravém počasí vrátí domů a přezuje se do papučí. Není divu. Na nohou je čtvrt milionu potních žláz, které vyprodukují okolo čtvrt litru potu denně. Ten se pak rozkládá a bakterie ho přeměňují na kyseliny a amoniak. A nepříjemný odér je na světě. Pokud se k němu přidají i plísně, kterým toto vlhké prostředí svědčí, je nutné zasáhnout.

Plíseň nohou

Mykóza nohou způsobuje svědění, mokvání a pálení chodidel, zhrubnutí či popraskání kůže, krvácení i tvorbu puchýřků. Nejčastěji se objevuje mezi prsty nebo napadá nehty. Nepříjemnou nemoc můžete chytit kdekoli. Infekce se šíří přímým kontaktem nebo prostřednictvím sdílených předmětů. Nejčastěji se však přenáší infekčními šupinkami kůže, které odpadly z nohou těch, kteří již plíseň mají. „Právě tyto šupinky, které ulpívají na dřevěných podlážkách ve společných sprchách, na dlaždicích v bazénech a na podlahách v šatnách, obsahují zárodky plísní. Přenesení infekce pak usnadňuje poranění nohou, hlavně prasklinky kůže mezi prsty,“ vysvětluje MUDr. Zbyněk Mlčoch.

Na koupalištích, ve sprchách hotelů a sportovišť noste nejlépe gumové přezůvky. Na dlaždice nešlapejte na boso. Zdroj: Anna Sadovskaia/Shutterstock.com

Prevence zápachu a plísní

Prvním, a snad nejdůležitějším krokem, je volba správné obuvi a ponožek. Noste ponožky z přírodních vláken, denně je měňte a perte minimálně na 60 °C. Boty by měly být prodyšné a jednou týdně ošetřené dezinfekčním sprejem. Pokud vám to zaměstnání dovoluje, přezouvejte se. Používejte také své vlastní ručníky a papuče. Na koupalištích, ve sprchách hotelů a sportovišť noste nejlépe gumové přezůvky. Na dlaždice nešlapejte na boso. Pokud jste na plísně náchylní, po návratu z bazénu, wellness apod. ponořte nohy na pár minut do vody s hypermanganem nebo octem. „Při plísňových onemocněních těla je vhodné podpořit svou imunitu vnitřně. Vsaďte na pomocníky stimulující naši imunitu, jako jsou vitamín C, echinacea, rakytník, zelené potraviny (mladý ječmen, chlorella, spirulina), vitamin D, omega 3 mastné kyseliny (rybí olej), imunoglukany z hub (hlíva ústřičná a další)," radí PharmDr. Kamila Horníčková.

Jak plíseň a zápach léčily naše babičky

Na plíseň i zápach nohou skvěle zabírají koupele. Mimo již zmíněného octu nebo hypermanganu můžete použít bylinky, které mají dezinfekční vlastnosti a kůži jemně vysušují. Mezi ně patří šalvěj, rozmarýn, tymián, dubová či březová kůra. Udělejte z nich silný odvar, nalijte ho do lavoru a nohy do něj na několik minut ponořte. Bylinky použijte jednotlivě nebo je zkombinujte. Poté nohy důkladně osušte jemným ručníkem a namažte je mastí s antimykotickými vlastnosti.

Na plíseň i zápach nohou skvěle zabírají bylinkové koupele. Zdroj: RasaSopittakamol/Shutterstock.com

Jedlá soda a česnek

Smíchejte jedlou sodu s vodou a vytvořte kašičku. Tu poté aplikujte na postiženou oblast. Nechte působit 5-10 minut, poté nohy opláchněte čistou vodou. Pokud musíte být v uzavřených botách i v práci, jedlou sodu můžete nasypat také do ponožek. Trápí-li vás plíseň na nehtech, rozřízněte stroužek česneku a nehet si jím potírejte.

Zábal z koření

Plísně nesnášejí aromatická koření. Do misky dejte 1 lžičku kurkumy, 1 lžičku mletého zázvoru a 3 lžičky rozpuštěného másla nebo olivového oleje. Kašičku naneste na postižená místa, nohy zabalte do potravinářské fólie a oblékněte si ponožky. Nechte působit přes noc.

Zdroj: www.blesk.cz, www.silnezdravi.cz