Jak poznáte, že máte ve střevech plíseň, a jak se ji zbavit bylinkovým detoxem

O střevních plísních jste se dočetli možná teprve nedávno a může se vám proto zdát, že jde je o jedno z těch módních témat. Říkáte si asi, kam na to chodí? To jsem v životě neslyšel! Podívejme se aspoň zběžně, o co tedy jede, kdo s tím přišel a zda je možné, aby nám příroda pomohla.

Když jde o děti, nic nás nezastaví

Dnem, kdy se udělalo dceři Dr. Rosena zle ve škole, to všechno začalo. Ačkoli se jejímu zdravotnímu stavu věnovalo mnoho pozornosti specialistů z různých oborů, nepřišlo se na konkrétní problém. Její otec, doktor biochemie, nabyl podezření, že by mohlo jít o špatnou kvalitu vzduchu právě ve škole. Smělá domněnka, nad kterou tehdy kroutili hlavami mnozí odborníci, určila směr jeho další profesní činnosti.

Začalo jeho celoživotní studium plísní, zkoumání stavebních konstrukcí a pátrání po tom, jakým způsobem se lze plísní ve vnitřních prostorách zbavit. Dr. Gary Rosen je dnes uznávaným specialistou a autorem mnoha publikací. Svoji činnost již přes 20 let zaměřuje proti boji s plísněmi, a to především v domácnostech.

Máme se všichni bát?

Určitě ne. Dr. Rosen sám uvádí: „Plísně ve vnitřních prostorách i v mírně zvýšené koncentraci obvykle nemají za následek onemocnění, ani podráždění většiny sledovaných osob. Nicméně, vdechování i velmi mírných koncentrací může ovlivnit osoby na ně citlivé, především děti a mládež, seniory, alergiky a astmatiky, případně osoby s poruchami imunitního systému.”

My všichni jsme masově a každý den vystavováni plísním a naše tělo si s nimi poradí. Zmíněné skupiny citlivých osob jsou ale rizikovou skupinou, a proto tuto je důležité plísně neignorovat.

Proč se najednou mluví o plísni ve střevech?

Je to hlavně proto, že náš respirační systém si s případnými plísněmi dokáže poradit lépe než ten zažívací.

Dr. Rosen tvrdí, že plísně vstupují do těla primárně zažívacím traktem, a proto také přímým následkem decimují mikroflóru střev. Takže tudy na to! Vyhýbání se plesnivým pokrmům, vlhkým budovám a podobně, jsou věci, které nás napadnou hned. A ne, nejsou hloupé.

Všechna voda obsahuje nějaké plísně a většina z nich uvolňuje toxiny. Je to jejich přirozená reakce, patrně obrana proti hmyzu. Nicméně u některých z nás můžou plísně rozvinout větší zdravotní problém, tato příčina se podceňovala anebo nebrala v úvahu vůbec.

Příznaky se různí

V březnu roku 1998 se v jedné školní jídelně v USA dostalo do přímého kontaktu s plísní v potravinách 452 dětí, z nichž 155 do 15-35 minut po konzumaci trpělo křečemi v podbřišku, měly průjem, zvracely, bolela je hlava a měly závratě. Takto prudce zareagovalo dětské zažívání na patrně velmi vysokou dávku plísní v jejich školním obědu.

Toto není typický případ, ale můžeme na něm demonstrovat, že jde o lékařům známý problém a že jeho rozsah, resp. množství postižených může být poměrně velké, pokud se týká citlivých jedinců, v tomto případě dětí. Obvyklé příznaky zahrnují sucho v ústech, bolesti hlavy, únavu, problémy se koncentrovat, rýmu a slzavé oči, problémy s hojením ran, astmatické záchvaty atd. Tedy příznaky, ze kterých nejde přesně určit, zda je o problém s plísněmi anebo o průvodní jev jiného onemocnění. Pokud máte podezření, nedělejte na sobě pokusy a poraďte se nejprve s lékařem.

Na přírodu přírodou

Ať už trpíte plísněmi nebo ne, možná není od věci vyzkoušet bylinný detox. Čas od času si udělat čaj nebo pikantní salát není nic proti ničemu a pravidelnější konzumací můžeme vypozorovat, zdali jsme pociťovali úlevu, alespoň dočasně. Například astmatici jsou schopni přínosy, ale také zhoršení vysledovat poměrně dobře, neboť na jejich stavu se odráží téměř okamžitě. Mnohé byliny působí proti plísním a infekcím bakteriálním i virovým. Neznamená to nutně, že nám zachrání život, ale někdy mohou ulevit.

Prosím, neberte bylinky na lehnou váhou, vždy si zjistěte doporučené množství k denní konzumaci. Byl to právě Paracelsus, otec toxikologie, který řekl, že jed od léku odlišuje pouze podané množství.

Ze silně protiplísňových potravin a bylin lze doporučit: česnek, cibuli, zázvor, levanduli, citron a limetku, oregano, rozmarýn i tymián.

Byliny konzumujeme spařené, zeleninu pokud možno čerstvou. Předpokládá se, že bylinná léčba je spíše dlouhodobá, ale pozor, některé byliny vás mohou překvapit svojí sílou!



