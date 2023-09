Tyhle obyčejné kuličky jsou zapomenutý lék na 5 neduhů. Běžte si je natrhat

Sáhnete po všem, co vám náruč přírody nabízí? Pokud ano, pak si v těchto dnech nezapomeňte natrhat také bezinky a seznámit se s jejich léčivými účinky. Lesklé černé bobulky jako korálky vypadají docela všedně, jsou však doslova divotvorné!

Bezinka dříve rostla u každého stavení i chléva. Chránila proti zlým duchům i uhranutí, také před blesky i magií a byla to rostlina vážená a všude známá. Dávala se novomanželům, aby novou rodinu chránila, tam kde se usadí. Povídačky? Těžko říct, co by řekli odborníci na černou magii, ale co se týče zdravotních či repelentních účinků i věda musela seznat, že lidé už dávno dobře věděli, čeho si považovat. Černý bez byl vždy rozšířený po celém našem území a v každém koutě země měl také jiný název. Krom bezu nebo bezinky se mu říkalo také kozinka, smradlinka nebo pukač. Ač názvy černého bezu nejsou vždycky libozvuké či snad poetické, bezinka byla ve skutečnosti velmi váženou a nadpřirozenými silami opředenou dřevinou, která se hojně užívala v lidovém léčitelství.

Z plodů černého bezu si můžete připravit u fantastický bezinkový med, inspirujte se ve videu na YouTube, na kanálu Irish Acres Homestead:

Užívání černého bezu

Dříve se běžně používal celý keř, dnes však zůstaňme při konzumaci květů či bobulí čili bezinek. I pro ty však platí, že je nutné jejich tepelné zpracování, neboť jsou jinak považované za jedovaté. Přesto je úprava bezinek velmi prostá, protože už po krátkém povaření či sušení jsou bezinkové plody poživatelné a velmi zdraví prospěšné. Pokud jste vaše keře dočista nezbavili všech květů, které se také používají k výrobě výborných sirupů, pak můžete nyní sklízet právě plody, a i z nich připravit něco dobrého.

Sbírejte jen dobře vyzrálé plody. Zdroj: Shutterstock.com / T. Kimmeskamp

Jak bezinky využít?

Co by to mohlo být? Z plodů bezinky se připravují čaje, džusy, ale také džemy, sirupy či rosoly nebo pro potřeby léčby také tinktury. Plody lze sušit a použít různými způsoby. Bezinky se používají také k výrobě jak tvrdého alkoholu, tak ovocného vína. Dříve se z plodů dělala i povidla.

Účinky doslova zázračné

Protože jsou to především plody plné antioxidantů, vitaminů a minerálů rozhodně nejde jen o jejich chuť, ale hlavně o jejich léčivé látky a zdaravotní účinky, které rozhodně nejsou zanedbatelné. Působí protizánětlivě, takže je konzumace vhodná i při nachlazení a podporují i pocení, proto se neděste až z vás poteče. Bezinky upravují také trávení, napomáhají zlepšení funkcí srdce a celé kardiovaskulární soustavy, žlučníku i ledvin. Mají mají pozitivní vliv na obranyschopnost těla, což bylo vždy a je i nyní velmi důležité. Odvar z plodů se používá při nervových onemocněních i migrénách. Mírně snižují krevní talk, obsahují látky podporující zdraví očí a mají i mírné analgetické účinky. Suma sumárum je toho jen málo, co nejde bezinkami léčit.

Zdroje: bylik.cz, abecedazahrady.dama.cz