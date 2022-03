Podběl je zázrak: Co udělá s tělem když z něj budete pít čaj každý den

V probouzející se jarní přírodě můžete už nyní objevit blahodárnou bylinku, podběl lékařský. Jeho žluté hlavičky poznáte v rašící trávě snadno. Určitě si ho nasbírejte a usušte.

Podběl lékařský roste obvykle na holých stráních, rumištích či prostorách se štěrkem, na krajích lesů, březích potoků, ale i skládkách či v příkopech. Už podle svého přízviska lékařský je jasné, že na naše zdraví má prospěšný vliv. Oceníte ho zejména v době, kdy hrozí nachlazení, kašel, potíže s dýcháním, rýma. Posiluje normální funkci horních cest dýchacích, je vhodný také pokud potřebujete posílit slabou imunitu organismu.

Sběr a sušení

Pro výše popsané účinky je určitě dobré si na jaře dát práci se sběrem a nasušit si pořádnou zásobu na další podzim a zimu, kdy hrozí virózy a zdraví je více ohroženo. Podběl kvete krátkou dobu, asi jen měsíc, a to od března do dubna. Pro sběr musí být sucho, vezměte košík nebo látkovou tašku a sbírejte jen květy, které jsou napůl otevřené. Doma je přesypte na síto, aby měly zespodu přístup vzduchu a sušte je v tmavé místnosti. Používáte pro sušení sušičku? V tom případě sušte maximálně na 40 °C.

Podbělu si v přírodě jistě všimnete. Zdroj: Profimedia

V létě na listy

Sbírat můžete i listy, a to jakmile podběl odkvete, nejlépe během června a července. Přivstaňte si, listy by se měly sbírat ráno, maximálně do devíti hodin. Suší se stejně jako květy, jen v sušičce musíte teplotu snížit na 35 °C. Květy i listy skladujte ve sklenicích, které dobře uzavřete, aby neplesnivěly.

Listy jsou skvělé na nejrůznější obklady. Zdroj: Profimedia

Zevně i vnitřně

Trápí vás průduškové onemocnění? Pomáhají obklady z podrcených listů, které se přikládají na prsa. Celé listy bez řapíků se obkládají i na bolavé klouby. Podběl působí i protizánětlivě, mírní průjmy. Zevně jej můžete použít na špatně se hojící rány, ekzémy či záněty žil. Podbělový čaj se popíjí během potíží, ale maximálně 3 týdny. Odvar můžete i inhalovat. Připravit lze i podbělový sirup, který vám pomůže proti kašli.

Podbělový čaj

Suroviny:

lžička sušených květů podbělu

500 ml vroucí vody

med dle chuti

Postup:

Květy zalijte vroucí vodou, nechte 10 minut vyluhovat a potom sceďte. Ochuťte medem. Užívejte ho vždy čerstvý.

Pro výrobu sirupu použijte přírodní cukr. Zdroj: Profimedia

Podbělový sirup

Suroviny:

čerstvě nasbírané květy podbělu

přírodní cukr

Postup:

Do uzavíratelné sklenice postupně vrstvěte omyté a osušené květy podbělu ve výšce 1 cm a cukr asi 3 cm. Poslední je vrstva cukru. Dobře upěchujte, sklenici zavřete a dejte asi na 6 týdnů na chladné místo.

Jakmile podběl pustí šťávu, vsypte obsah sklenice do trochy vody, promíchejte, krátce povařte a sceďte. Znovu zahřejte, dokud šťáva nezhoustne. Hotový sirup skladujte v lednici a užívejte po lžičkách při kašli, max. 3 lžičky denně.

Zdroje: www.lekarna.cz, living.iprima.cz