Pomáhá káva při hubnutí? Záleží na tom, jakou kávu pijete

Ohledně kávy se objevuje spousta mýtů a informací, které nemusejí být vždycky pravdivé. Například v naprosté většině diet, jejich součástí je sestavený jídelníček, který je třeba dodržovat, káva není zmíněna vůbec, přitom se traduje, že je výborná na hubnutí. Jak je to tedy s kávou a jejím vlivem na naši váhu?

Odborníci dodnes debatují o tom, zda káva podporuje vznik rakoviny, zda organismu škodí, nebo mu naopak přináší užitek. Škodlivost kávy pro naše tělo je již s moderní vědou odbourána, naopak se stále více hovoří o příznivých účincích, z nichž jednoznačně dominuje okamžité dodání energie a vzpruha pro unavenou mysl a tělo. Objevují se i názory, že je káva účinným pomocníkem v boji s rakovinou, jelikož snižuje nekontrolovaný růst abnormálních buněk. Vitaminy obsažené v kávě jsou B1, B2, B3 a B5, kyselina listová, draslík, hořčík, mangan a fosfor, jež jsou rovněž tělu prospěšné.

Denní rituál – a hned několikrát

Patříte také k těm, kdo si své ráno bez kávy nedovedou představit? Když občas zapomenu, nebo nemám možnost, kolem poledne prostě „vypnu“ a přestanu úplně fungovat, někdy se dostaví i bolest hlavy, přestože jsem pila dost vody. Kofein v kávě obsažený nás nejenom nahodí zpátky, ale podporuje i vyplavování serotoninu, hormonu, který má vliv na naše duševní rozpoložení, proto se mu říká “hormon štěstí a dobré nálady”.

Káva v omezeném množství je našemu tělu prospěšná Zdroj: iamwayclick / shutterstock.com

Stimuluje mozek

Z pití kávy se stal pro mnoho lidí na celém světě každodenní rituál, a to bez ohledu na to, jak mají „svou“ kávu rádi.

Po několika doušcích kávy se kofein dostává do našeho oběhového systému a do mozku. I když nám ve skutečnosti nedodá energii, zabrání mozku dostat se do tzv. úsporného režimu, takže se cítíme méně unavení. Kofein navíc funguje dobře jako prevence Alzheimerovy choroba i Parkinsonovy nemoci, jež dosud nedokážeme vyléčit. Zvyšuje i hladinu adrenalinu v krvi, takže motivuje výkonnost sportovců, a naopak po tréninku pomoci zmírnit bolesti svalů.

A jak je to se spalováním tuků?

I když dříve byla káva považována naopak za nepřítele diet, a to především díky odvodňování organismu a zvýšené hladině inzulinu, který naopak pomáhá ukládání tuků, všechny tyto mýty byly vyvráceny.

Kofein rovněž oddaluje pocit hladu a zároveň nutí tělo brát energii z tuků. Tím přispívá ke spalování tuků a hubnutí, což podněcuje společnosti vyrábějící potravinové suplementy, a kofein je přidaný téměř do každého hubnoucího doplňku stravy.

Káva, a k ní voda

Káva svým teplem zvyšuje výdej energie a tím zrychluje náš metabolismus. Je pravda, že odvodňuje, ale i to je jeden z důvodů, proč ve všech lepších kavárnách podávají se šálkem kávy i sklenku vody. Doporučuje se tato kombinace, jelikož ihned tekutiny doplníme.

Rovněž hraje při hubnutí roli to, jakou kávu pijeme a na kávu se šlehačkou nebo Baileys bychom měli zapomenout. Nejlepší je čistá káva bez cukru. Můžete přidat trochu polotučného mléka a není vhodné ani sladidlo, které obsahuje nevhodné chemické látky, při detoxikaci nevhodné.

Ke každému šálku kávy si dejte vodu, abyste se vyhnuli dehydrataci Zdroj: Ovcharenko / shutterstock.com

Měli bychom mít na paměti, že všeho moc škodí, proto by naše denní dávka kávy neměla přesahovat 300-400 mg, což odpovídá asi 4 šálkům kávy. Kofein navíc obsahují i čaje a energetické nápoje, jejichž konzumaci bychom měli do denní dávky také započítat. Příliš mnoho kofeinu totiž může podráždit žaludek či zvýšit krevní tlak.

Všeho s mírou

Konzultantka pro výživu a bývalá prezidentka Akademie výživy a dietetiky Connie Diekman však před pitím takového množství kávy varuje a podle ní je toto množství příliš vysoké. „Už 4 šálky kávy denně jsou na hraně. Vyšší obsah kofeinu sice potlačuje chuť k jídlu, ale zároveň může mít negativní dopad na tělo v podobě bolestí hlavy, nervozity, rychlého srdečního rytmu a žaludečních potíží.“

Studie z počátku loňského roku ukázala, že právě tyto 4 šálky kávy denně mohou skutečně pomoci lidem zbavit se tělesného tuku. Po dobu 24 týdnů vědci sledovali 126 mužů s nadváhou, žijících v Singapuru, a nechávali je pít kávu. Ukázalo se, že ti, kteří pili 6 šálků kávy s kofeinem denně po dobu 6 měsíců, ztratili téměř 4 % celkového tělesného tuku.

„Tato ztráta tuku nebyla pravděpodobně způsobená změnami životního stylu, tedy stravou a fyzickou aktivitou. Byla spíše výsledkem metabolické reakce, za kterou mohl kofein. Konečným důsledkem pak bylo spalování více kalorií a výrazný pokles tělesného tuku,“ říká autor studie, Derrick Johnston Alperet z katedry výživy na Harvardu.

Zároveň však upozorňuje na to, že lidé, kteří pijí více kávy by si měli uvědomit, že káva nenahrazuje jídlo, a proto by měli pečlivě sledovat svůj další příjem potravin, nápojů i kofeinových doplňků.

Zdroje:

http://www.brichactom.cz/pomaha-nebo-skodi-kava-pri-hubnuti

https://www.rozumnehubnuti.cz/kava-a-hubnuti-pomuze-vam-zrychlit-metabolismus/

https://sjidelnicek.cz/kava-na-hubnuti/

https://www.bezhladoveni.cz/kava-a-hubnuti/