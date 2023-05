Pokud máte kila navíc, můžete si nesprávnou podprsenkou ublížit, říká odbornice

Podprsenka je malý, ale podstatný kousek oblečení pro každou ženu. Vždy by vám však měla dokonale „sedět“. Pokud vás někde tlačí, možná škodí vašemu zdraví a způsobuje některé nepříjemné potíže.

Máte po zimě nějaké to kilo navíc a začala vás škrtit či nepříjemně dřít podprsenka? Na nic nečekejte, co nejdříve ji vyměňte za novou a správně padnoucí. A s přebytečnými kily samozřejmě zahýbejte směrem dolů co nejrychleji. Ačkoliv se to možná nezdá, pokud vám podprsenka není příjemná, mohla by být příčinou některých zdravotních nesnází. Jak se jim tedy nejlépe vyhnout?

Jak si vybrat správnou podprsenku? Na následujícím videu vám poradí legendární odbornice na spodní prádlo Helena Konarovská:

Jak poznat špatně sedící podprsenku

Špatně zvolená podprsenka otravuje člověka celý den a často způsobuje bolesti v oblasti krku a hlavy. Nejenže škrtí, ale táhne, škrábe, zařezává se a nezbývá nic jiného, než si ji stále dokola upravovat. Pokud si nevíte rady, nejlepší je poradit se s odbornicí v daném oboru. Snadno tak zjistíte svou aktuální velikost a vhodný střih i materiál podprsenky právě pro vás.

Proč ženy nosí často nevhodnou podprsenku

Zpravidla je důvodem síla zvyku. Mnohé z nás si neuvědomují, že tělo se během života někdy i radikálně mění. Není tedy možné mít stále jeden oblíbený druh podprsenky stejného střihu. Podprsenku proto obměňujte a vychytávejte tak, aby vašemu tělu byla nápomocná, ne na obtíž. Nebudete tak zbytečně riskovat své zdraví.

Podprsenku proto obměňujte a vychytávejte tak, aby vašemu tělu byla nápomocná Zdroj: profimedia.cz

Čemu podřídit výběr podprsenky

Pokud chcete, aby vám podprsenka nejen seděla, ale také správně plnila svou funkci, je nutné se při výběru držet některých základních pravidel. Jak tedy vypadá ideální podprsenka?

Ňadra jako v bavlnce

Obě ňadra by měla být v košíčcích pohodlně usazená a přechod z košíčků na prsa by měl být při příjemný a plynulý. Střední díl mezi košíčky by měl dosedat až k hrudi a kostice by měly vést těsně pod prsy až k podpaží, neměly by odstávat od těla.

Prsa by měla být v košíčcích i v podpaží a neměla by přetékat ven, díky tomu nebudou kostice namáhat měkké tkáně ňader. V tomto případě volte větší číslo košíčku, nebo jiný s jiným tvarem či střihem.

Správný výběr ramínek

Záležet si dejte i při výběru ramínek, která by vás neměla škrtit a být moc utažená. Snadno se pak zařezávají do šíjových svalů. Stejně tak by neměla být moc volná, ňadra by totiž měla být usazená ve správné výšce. Pokud patříte mezi ženy s objemnějším hrudníkem, jsou pro vás nejvhodnější ramínka rozšířená.

Odpovídající velikost

Častou chybou při výběru podprsenky bývá nevhodně zvolený obvod. Pokud je příliš volný, často se tento problém řeší nadměrným utažením ramínek, aby byla prsa pozdvižená. To ale není správná cesta. Problémem je opačný jev, kdy je vám podprsenka malá a zařezává se do trupu. Obvod by měl vždy dokonale sedět.

Častou chybou při výběru podprsenky bývá nevhodně zvolený obvod. Zdroj: profimedia.cz

Sedět by měla i zadní část

Soustřeďte se na to, aby vám podprsenka seděla i na zádech. Zadní díl by měl pevně objímat tělo. Když zvednete ruce nad hlavu, prsa by vám nikdy neměla propadávat pod spodní okraj košíčků.

Jaká hrozí zdravotní rizika

A co všechno může špatná volba podprsenky způsobit? Nevhodným výběrem podprsenky si žena může způsobit i závažné zdravotní problémy. Kromě bolestí krční páteře vás mohou obtěžovat bolavá záda a žaludek, opruzeniny a brnění v rukou.

Pokud kostice zasahují do prsních žláz, může jejich nadměrný tlak ovlivňovat vznik nežádoucích cyst a nádorů. Dlouhodobé nošení nesprávné velikosti podprsenky vám také může urychlit proces povislých prsou. S postupujícím věkem dochází ke ztrátě pevné tkáně a správný výběr podprsenky může ochabování pokožky zpomalit.

Setrvalé nepříjemné škrcení ramínek, nepřirozené push-upové tvarování košíčků či obvodu podprsenky omezují správné proudění lymfy, což zpomaluje odvod toxických látek z našeho organismu. Pokožku může podráždit i nesprávně vybraný materiál, který by mohl vyvolat vyrážky, ekzémy či jiné alergické reakce.

