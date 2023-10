Naši předci dobře věděli, jak se o sebe postarat v různých životních etapách i ročních obdobích. Zkusme se inspirovat jejich moudrostí a najděme znovu zdraví v jednoduchém a zdravém podzimním jídelníčku.

Podzim s sebou pravidelně přináší nachlazení, virózy a další nepříjemnosti, na které se rozhodně vůbec netěšíme. Tohle období totiž nepůsobí jen na děti, které jsou po návratu z prázdnin do škol a do školek mnohem náchylnější k jakýmkoliv nákazám.

Zvraty počasí, ochlazení a změna životního stylu působí i na tělo nás, dospělých. Mnozí se proto uchylujeme k nejrůznějším doplňkům stravy, které slibují téměř zázraky, anebo dokonce k lékům, jež by měly zůstat až tou skutečně poslední možnou cestou boje proti podzimní únavě, nachlazení a třeba i bolesti hlavy a zahlenění, s nímž se poměrně často “pereme”. Jak na to, abychom si i na podzim dokázali udržet zdraví jako v létě?

Tělo je jeden celek

Jak spolu souvisí zdraví plic (a vlastně i dalších orgánů) a zdraví střeva? Víc, než bychom si mohli myslet. Právě střeva jsou totiž místem, kde můžeme ovlivnit míru naší imunity proti nejrůznějším chorobám.

Proto bychom se měli i teď na podzim dobře zamyslet nad tím, co vlastně jíme a jak tím ovlivňujeme naše celkové zdraví. Jak? Tělo zkrátka dokonale reaguje na přírodní cykly, a tak dobře “chápe”, že je podzim, doba sklizně kořenové zeleniny a také dostatku obilí po letních žních. A protože jsme my, lidé, také součástí přírody, měli bychom se těmto principům přizpůsobit.

close info Shutterstock zoom_in Naši předci na podzim konzumovali křen ve velkém.

Letní a podzimní potraviny

Zatímco bychom na podzim měli do svého jídelníčku zařadit hlavně celozrnné potraviny, jáhly, pohanku nebo ječmen a již zmiňovanou kořenovou zeleninu, jako vynikající zdroj vlákniny potřebné k pročištění střev, je zároveň ten pravý čas na vyřazení “letních” potravin. Které to jsou?

Můžeme sem řadit třeba mléko nebo bílou mouku, ale pro mnohé možná překvapivě i exotické ovoce. Zároveň bychom měli jídelníček obohatit o potraviny, které se v tomto nabízejí tak nějak přirozeně, protože prohřívají organismus.

Jsou to třeba oblíbené a zdravé potraviny jako zázvor, křen nebo česnek. Tyto ingredience navíc pomohou zároveň vyčistit střeva od patogenů a dokážou tak pomoci v nastartování imunity. Stejně tak pomůže dochucení jídla feferonkami nebo japonskou pikantní pastou wasabi, ale to je samozřejmě rada jen pro ty z nás, kteří tak pálivou chuť snesou.

Ze zahrady na talíř

Máte na talíři dostatek kořenové zeleniny, ale zdá se vám, že pořád ještě něco chybí? Máte pravdu, je třeba sáhnout po dalších výpěstcích ze zahrady, které je možné sklízet právě na podzim.

close info Shutterstock zoom_in Kysané zelí je trvanlivé zásobárna zdraví

Zelí, kapusta a cibule ve všech podobách, to bude to pravé, co dokáže připravit organismus na příchod té pravé zimy a zabrání výskytu nežádoucích zdravotních projevů, které nás na podzim často provázejí. K tomu ostatně mohou pomoci i luštěniny, jako je hrách nebo čočka.

Jde to i bez masa

Možná se ptáte, kde je maso. Úplně vyřadit jej samozřejmě nemusíme, ale na druhou stranu se právě nyní můžeme přesvědčit, že jeho dennodenní konzumace není tak docela nezbytná. Navíc zbytky z masa zanášejí střeva a pokud je chceme přece jen alespoň trochu vyčistit, bude dobré na chvíli přísun živočišných bílkovin trochu omezit. Docela dobře je nahradí ty rostlinné, například z luštěnin.

Tisícileté rady nezklamou

Také vám tyhle rady připadají jako z minulého tisíciletí? Také že jsou, právě takto totiž upravovali svůj jídelníček na podzim i naši předci, kteří ještě žili mnohem více v souladu s přírodou, dokázali naslouchat nejen jí, ale i svému tělu a podvědomě i z nutnosti při nedostatku jiné stravy žili tak, jak velela příroda.

Zkusme se tedy na chvíli oprostit od nabídky supermarketů a zamysleme se nad tím, co bychom jedli, kdybychom se měli starat sami o sebe jen díky přírodním zdrojům. To vlastně bude dost dobře stačit k tomu, abychom se naučili přirozeně stravovat tak, jak je našemu tělu prospěšné. Tak dobrou chuť a pevné zdraví!

