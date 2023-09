Chcete být zdraví a vyhnout se na podzim nachlazení a rýmě? Právě teď je ve hře důležitý orgán, který váš stav může značně ovlivnit. Je jím slezina a její správné fungování mohou značně podpořit některé běžné potraviny. Které to jsou?

Podzimní rýmička? Každý jistě rád řekne: „Ne, děkuji!“ Přicházející podzim je čas, kdy se náš organismus musí vyrovnat s chladnějším počasím a mnohými nebezpečnými infekcemi. Pokud chcete předejít rýmě, kašli a dalším podobným nepříjemnostem, je důležité posílit zdraví sleziny. Díky tomu se zbavíte nejen nepříjemného zahlenění, ale i případné dlouhodobé únavy, častým chutím na sladké, sklonu k tvorbě modřin či pocitu těžkých nohou. Jak na to? Zařaďte do svého jídelníčku právě teď ty správné potraviny.

Kterými potravinami můžete podpořit zdraví sleziny?

Slezina a zdraví

Podle tradiční čínské medicíny je slezina orgánem, který je zodpovědný za správné trávení, vyživování a obranyschopnost organismu. Pokud je slezina zdravá, tělo je lépe schopné odolávat nežádoucím infekcím.

Jedná se o poměrně drobný orgán, který se nachází v levé klenbě brániční v rozmezí 9. až 11. žebra. Rozkládají se v ní už opotřebované červené krvinky a vytvářejí se bílé krvinky a důležité protilátky. Když posílíte slezinu, organismus si s patogeny a případnou nerovnováhou mnohem lépe poradí.

close info shutterstock.com zoom_in Pokud je slezina zdravá, tělo je lépe schopné odolávat nežádoucím infekcím.

Jak slezinu podpořit?

Vzhledem k těsné souvislosti s trávením záleží dobrá kondice sleziny kromě jiného i na kvalitní a správné stravě. Tento orgán je velice citlivý na jakoukoliv nepravidelnost, a to nejen v jídle, ale v celém životním stylu. Měli byste tedy dbát na dostatečný spánek a chodit v pravidelné době spát a také vstávat, stejně tak jíst ve zhruba stejné časy, určit si rozmezí, kdy pracujete a také kdy se pravidelně hýbete.

Jezte pravidelně a do 80%

V každém ohledu dodržujte ve stravování pravidelnost. Dle čínské medicíny byste měli jíst 2 až 3x denně, vždy ve stejnou denní dobu. Odpusťte si zbytečné uzobávání mezi jídly, ale nezanedbávejte v tu dobu pitný režim v podobě čisté vody nebo bylinkových čajů. Naprosto zapomeňte na nezdravé přejídání, jen by vám to bralo energii. Jezte vždy do 80 % sytosti. A které potraviny byste měli upřednostnit před jinými?

Co slezině dopřát

Pokud chcete mít slezinu v té nejlepší kondici, konzumujte celé vařené obilí, zeleninu a ovoce. Mají nasládlou chuť a dokonale nahradí nezdravé sladkosti, příliš sladkého totiž slezinu značně oslabuje. Využít můžete také přírodní sladidla, jako je třeba čekankový sirup nebo med.

Právě teď v podzimním období zkuste omezit mléčné výrobky a konzumujte více tepelně upravená a ohřátá jídla. Dejte pomalu vale studeným salátům, které by v tuto dobu tělo ochlazovaly. Například namísto jogurtu z ledničky po ránu si raději dejte šálek hovězího, kuřecího či zeleninového vývaru, anebo vařenou rýži v jakékoliv úpravě.

close info Serg64 / Shutterstock.com zoom_in Čerstvé ovoce a zelenina jsou pro odlehčovací kúry ideální.

A kterou zeleninu a ovoce?

Pevnému zdraví sleziny velice prospívá petržel, celer, mrkev a dýně. Stejně tak jsou vhodná právě dozrávající rajčata, papriky či cukety a lilky. Výbornou volbou je i zelí, špenát, kapusta a brokolice.

Z ovoce nezapomeňte na meruňky, jablka, hrušky a švestky. Servírujte si i luštěniny jako fazole, čočku a hrách a dopřávejte si mandle, vlašské ořechy a také chia a lněná semínka.

