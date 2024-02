Říká se, že oko je do duše okno. Přeneseně ale můžeme toto přísloví použít také ve smyslu zdravotního stavu. Mnohé nemoci lze totiž vyčíst právě z očí a mnohdy si jich naši blízcí právě tímto způsobem všimnou. Co sledovat?

Oči jsou specifickými orgány, které na každého z nás prozradí víc, než bychom možná sami chtěli. Tedy alespoň tomu, kdo v nich umí dobře číst. V takovém případě nejde jen o to, zda je dotyčný člověk upřímný nebo lže, ale také o nejrůznější nemoci, které se projevují změnami právě v očích. V poslední době se dokonce ukazuje, že vědci už umí právě z očí vyčíst pravděpodobnost předčasného úmrtí.

Jaké jsou další metody, jak z očí poznat choroby? Podívejte se na video od Doctor Eye Health na youtube:



Zdroj: Youtube

Krvavé skvrnky na bělmu

Co všechno tedy lze z očí vyčíst? Jedním ze zdravotních problémů, které se často projevují právě změnami na očích, přičemž viditelné jsou hlavně na bělmu, je vysoký krevní tlak. Projevuje se drobnými červenými skvrnami způsobenými krvácením. Takové znaménko samo o sobě nebezpečné není a po několika dnech se vstřebá, ale je vhodné, pokud si jej všimnete, pro jistotu navštívit lékaře, aby vám krevní tlak zkontroloval. Jeho vysoké hodnoty pak mohou ukazovat i na závažná onemocnění nejen kardiovaskulárního systému.

Žlutá je nebezpečná

Pokud bělmo zežloutne (nebo získá nažloutlý nádech) není také na co čekat. Lékaři v takových případech velmi často diagnostikují problémy s játry, které nezvládají odstraňovat bilirubin z těla, a ten se potom projevuje žloutnutím nejen očí, ale také tmavnutím pokožky, které může zpočátku připomínat opálení. Stejně jako choroby jater se stejným způsobem projevují například záněty žlučových cest, nebo dokonce hemolytická anémie, při níž dochází k rychlému rozkladu červených krvinek.

Pozor na kroužek v oku

Bělavý kroužek kolem duhovky nebo v okrajích oka s velkou pravděpodobností předznamenává vysokou hladinu “zlého” cholesterolu v těle. Mohou se také objevovat zažloutlá místa připomínající malé hrudky tuku, a to jak na víčku, tak i v oku. Zatímco u starších lidí jde o poměrně běžnou změnu, v případě mladších lidí se bude téměř s jistotou jednat právě o tento problém, jež je nutné řešit mimo jiné změnou životosprávy.

close info Profimedia zoom_in Změna barvy,nezvyklé pohyby nebo vypoulené oči – to všechno nohou být známky závažných onemocnění

Neobvyklé pohyby očí

Všimli jste si u blízkého člověka neobvyklých pohybů očí, které si sám ani nemusí uvědomovat? Jde o tak zvaný nystagmus a bohužel se většinou váže k budoucímu rozvoji roztroušené sklerózy. Je proto nutné, stejně jako v předchozích případech, vypravit se k lékaři, který takového pacienta s největší pravděpodobností odešle na vyšetření magnetickou rezonancí a také na odběr mozkomíšního moku, z něhož je tato choroba určitelná.

Suché oči a problémy kloubů

Máte pocit, že máte pořád suché oči a nutí vás to stále mrkat? Možná si to v počátku ani neuvědomíte a všimne si toho vaše okolí. Je dobré se v takovém případě zeptat, proč se tak dotyčný člověk chová. Zvláštností totiž je, že právě tento projev mívá přímou souvislost s rozvojem revmatu. To všechno a mnohé další nemoci se v očích projevují tak zjevně, že je může snadno pozorovat i laik.

Problematické také mohou být neobvykle vypoulené oči.Takový stav může značit problémy se štítnou žlázou.

Podle oka poznají riziko smrti

Lékaři a výzkumníci jsou však ještě mnohem dál a pohledem na sítnici odhalují infarkty, rakovinu, ale nově třeba i riziko předčasného úmrtí. Podle nejnovějších výzkumů lze totiž určit relativní stáří sítnice, které se nemusí shodovat s věkem daného jedince. Pokud se ukáže, že je sítnice “starší” respektive stárne rychleji, než je běžné, mohou odborníci konstatovat, že má dotyčný člověk vyšší riziko než jeho vrstevníci, že zemře v příštích jedenácti letech. Konkrétní příčinu zatím určit většinou ale nedokáží, i když se dá často odhadovat, že půjde o rakovinu nebo problémy s oběhovou soustavou.

Věnujte očím pozornost

Co bychom měli dělat, abychom si uchránili zdraví co nejdéle? Mimo dalších preventivních opatření a dodržování zdravého životního stylu bude také dobré pravidelně kontrolovat stav očí. Pokud se vám cokoliv nezdá, není žádná ostuda zeptat se lékaře na jeho názor. Nejednou už včasná diagnostika očního problému zachránila pacientovi život.

